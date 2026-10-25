NSƯT Đăng Dương, Lan Anh cùng dàn nghệ sĩ thăng hoa trong đêm nhạc Resonantia

(VTC News) -

Concert Resonantia diễn ra tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện (1956-2026).

Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Đào Tố Loan, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, cùng các ca sĩ Trường Linh, Tuấn Anh, Phúc Tiệp và những giọng ca trẻ. Đồng hành với họ là Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Những giọng ca opera hàng đầu Việt Nam cùng hội tụ trên sân khấu “Resonantia”

Chương trình được xây dựng thành hai phần, giới thiệu các trích đoạn opera và operetta nổi tiếng của những nhà soạn nhạc như Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti và Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Sự đan xen giữa những tác phẩm trữ tình, lãng mạn với các tiết mục giàu kịch tính tạo nên hành trình âm nhạc có nhiều sắc thái.

Mở đầu chương trình, Đào Tố Loan và Trường Linh cùng thể hiện O soave fanciulla, trích opera La Bohème của Giacomo Puccini. Tác phẩm mang màu sắc lãng mạn, đưa khán giả đến với câu chuyện tình yêu của hai nhân vật trong vở opera nổi tiếng. Đào Tố Loan tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất và kỹ thuật thanh nhạc qua aria È strano… Sempre libera, trích La Traviata của Giuseppe Verdi.

Bên cạnh phần trình diễn của Đào Tố Loan, chương trình còn có sự góp mặt của ba giọng ca Nguyễn Thảo Ly, Phan Nguyệt Quỳnh và Huyền Trang trong Die drei Damen, trích opera Die Zauberflöte của Mozart. NSƯT Lan Anh và ca sĩ Tuấn Anh song ca Parigi, o cara trong La Traviata, trong khi Trường Linh thể hiện aria Ah! mes amis, quel jour de fête! từ La fille du régiment của Donizetti.

NSƯT Đăng Dương.

Sang phần hai, NSƯT Đăng Dương mang đến ca khúc Dein ist mein ganzes Herz, trích operetta Das Land des Lächelns của Franz Lehár. Tác phẩm là một trong những giai điệu nổi tiếng của dòng nhạc kịch Vienna, đòi hỏi người thể hiện vừa có kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, vừa truyền tải được chất trữ tình.

Các nghệ sĩ khác tiếp tục mang đến nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Ca sĩ Tuấn Anh trình bày Core ‘ngrato của Salvatore Cardillo; NSƯT Phương Uyên thể hiện Stride la vampa trong Il Trovatore của Verdi; Phúc Tiệp trình bày aria của Gremin trong vở opera Eugene Onegin của Tchaikovsky.

NSƯT Lan Anh thể hiện Heia, in den Bergen từ Die Csárdásfürstin của Emmerich Kálmán. NSƯT Phương Nga trình bày Solovey của Alexander Alyabyev, trong khi Hương Diệp và Khắc Hòa song ca Lippen schweigen từ Die lustige Witwe của Franz Lehár. Ca sĩ Bảo Yến thể hiện aria Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen trong Die Zauberflöte.

NSƯT Lan Anh.

Một trong những điểm nhấn của đêm diễn là Nessun dorma, trích opera Turandot của Puccini, qua phần trình bày của Mạnh Hoạch. Chương trình khép lại bằng Brindisi trong La Traviata, với sự tham gia của các ca sĩ, tạo không khí sôi nổi sau hành trình âm nhạc nhiều cung bậc.

Không chỉ quy tụ những giọng ca giàu kinh nghiệm, Resonantia còn có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ, giảng viên, học sinh và sinh viên Khoa Thanh nhạc. Sự kết hợp giữa các thế hệ cho thấy vai trò của hoạt động biểu diễn trong đào tạo và phát triển lực lượng nghệ sĩ kế cận.

Đánh giá về chương trình, PGS.TS Lê Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho rằng đêm diễn cho thấy vị thế của Khoa Thanh nhạc trong hoạt động đào tạo âm nhạc.

TS. Trần Thị Thu Hà, Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bày tỏ ấn tượng với chất lượng chuyên môn và sự đa dạng trong phong cách biểu diễn của các nghệ sĩ. Bà đánh giá chương trình là “một chương trình đỉnh cao”, đồng thời ghi nhận sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng, các giọng ca và phần hợp xướng ở nửa sau đêm diễn.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn.

Theo PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, chương trình không chỉ là dịp để các nghệ sĩ gặp gỡ, biểu diễn mà còn tạo động lực cho thế hệ trẻ tiếp tục theo đuổi âm nhạc thính phòng, kế thừa thành quả của những người đi trước.

Resonantia nằm trong chuỗi hoạt động nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tiếp nối chương trình, đêm nhạc đặc biệt “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 14/11 tại Phòng hòa nhạc Lớn của Học viện.