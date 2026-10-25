Lễ hội hoa tam giác mạch 2026 khai mạc với đêm nghệ thuật 'Âm vang miền đá'

Sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp kiên cường của loài hoa không chỉ là biểu tượng của cao nguyên đá Hà Giang, mà loài hoa này còn mang nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc trong đời sống cư dân bản địa và bản sắc văn hóa. Tam giác mạch mọc lên từ những khe đá khô cằn, khắc nghiệt của vùng cao phía Bắc, biểu trưng cho ý chí vươn lên bền bỉ và sức sống mãnh liệt của biết bao thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.