Lễ hội hoa tam giác mạch 2026 khai mạc với đêm nghệ thuật 'Âm vang miền đá'

Concert BIGBANG: G-Dragon bắt 'tín hiệu' fan Việt, tự nhắc biệt danh 'Anh Long'
Trong concert BIGBANG đêm thứ hai tại Hà Nội, G-Dragon khiến người hâm mộ thích thú khi tự nhắc lại biệt danh “Anh Long” sau màn dịch hài hước của Taeyang.
NSƯT Đăng Dương, Lan Anh cùng dàn nghệ sĩ thăng hoa trong đêm nhạc Resonantia
NSƯT Đăng Dương, Lan Anh cùng nhiều giọng ca thính phòng hàng đầu Việt Nam mang đến những màn trình diễn opera kinh điển trong concert ''Resonantia''.
Sát giờ BIGBANG diễn đêm 2, fan vẫn vây kín bên ngoài sân Mỹ Đình
Sát giờ BIGBANG biểu diễn tối 25/10, đông đảo người hâm mộ vẫn tập trung bên ngoài sân Mỹ Đình, nhiều người tìm mua vé nhưng gặp khó do giá sang nhượng cao.
Gần 2.000 người được huy động bảo đảm an ninh cho concert BIGBANG đêm thứ 2
Gần 2.000 nhân sự được huy động để bảo đảm an ninh cho đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 25/10.
Sốt vé BIGBANG đêm thứ 2: Vé bán lại gần 100 triệu đồng/cặp
Không ít khán giả phản ánh vé concert BIGBANG bị nâng giá quá cao, gấp nhiều lần, thậm chí nhiều người bị lừa mất cọc mà không có vé.
Fan quốc tế trầm trồ trước sự cuồng nhiệt của khán giả Việt tại concert BIGBANG
Sau đêm diễn của BIGBANG tại Hà Nội tối 24/10, nhiều khán giả quốc tế bày tỏ sự bất ngờ trước màn hát và hô cổ vũ đồng đều, cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam.
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