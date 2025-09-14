Bí mật đằng sau câu hát khiến 'nhạc sĩ tỷ view' Nguyễn Văn Chung rơi nước mắt

Nhân dịp một khán giả đặt câu hỏi về kết bài Nhật ký của mẹ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tiết lộ đoạn kết "Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy/ con mẹ vẫn bé như thiên thần" có nghĩa rằng người mẹ qua đời.

Lúc sáng tác, anh từng bối rối, không biết kết bài thế nào. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện trong sách báo, nhạc sĩ viết nên cái kết buồn nhưng nhẹ nhàng: phút cuối đời, người mẹ bỗng thấy đứa con như bé lại, cảm ơn con đến bên mình rồi khép lại cuốn nhật ký cuộc đời.

Theo Nguyễn Văn Chung, đó là cái kết đẹp khi người mẹ mất, cô con gái trong bài hát cũng đã mang thai, trở thành vòng tuần hoàn cuộc sống.

Anh từng tâm đắc ý tưởng này đến khi đối diện khoảnh khắc cuối cùng bên thân mẫu - bà Kim Kim.

Nguyễn Văn Chung bên mẹ. Ảnh: FBNV

Một sáng tháng 5/2024, bà Kim yếu, thấy Nguyễn Văn Chung đang quỳ bên giường thì kêu con trai nằm cạnh rồi gãi lưng, gãi đầu cho anh như hồi nhỏ.

Bà ôm con trai, nói "Má thương con Chung ơi" rồi qua đời.

"Lúc ấy, tôi òa khóc như đứa trẻ còn mẹ thì mỉm cười y như câu hát đó. Hoá ra không phải ảo giác của mẹ mà là tôi chưa bao giờ thật sự lớn cho đến khi mẹ mất. Giờ tôi mới tin bài hát này do mẹ viết bằng tình yêu to lớn dành cho mình. Tôi chỉ là người thay mẹ viết lại nên câu chữ mà thôi", Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Anh hạnh phúc khi bài Nhật ký của mẹ được nhiều người mẹ, người phụ nữ yêu mến.

Nhạc sĩ tin người mẹ nào cũng dành cho con tình yêu vĩ đại, luôn mong "Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu" dù điều đó không thể xảy ra.

MV "Nhật ký của mẹ" - Hiền Thục, Nguyễn Văn Chung