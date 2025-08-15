Từng là 'tình địch', Tùng Dương giờ được Nguyễn Văn Chung 'chiều hơn người yêu'

(VTC News) -

Tối 14/8, ca sĩ Tùng Dương ra mắt MV Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Sản phẩm được kỳ vọng nối tiếp thành công vượt ngoài mong đợi từ Viết tiếp câu chuyện hòa bình, trong không khí hân hoan hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tùng Dương ra mắt MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai".

Bản audio phát hành nhanh chóng được chia sẻ hàng nghìn lần, kèm theo nhiều bình luận tích cực. Sự kết hợp của Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương tạo nên giai điệu vừa hào sảng, vừa sâu lắng, khơi gợi mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc.

Tùng Dương xúc động chia sẻ: “Hát về quê hương, đất nước luôn là niềm tự hào và hãnh diện lớn nhất với tôi. Những ca khúc như Một vòng Việt Nam hay Viết tiếp câu chuyện hòa bình trở thành hit triệu view là minh chứng âm nhạc yêu nước vẫn sống mãnh liệt trong lòng khán giả, đặc biệt là giới trẻ. MV lần này, tôi muốn gửi đến cộng đồng hình ảnh một Việt Nam vươn mình, tràn đầy sức sống và tự tin bước vào tương lai".

Ca sĩ Tùng Dương.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh viết ca khúc vào tháng 7, chọn thể loại Dance/EDM để ca khúc gần gũi hơn với giới trẻ, mang năng lượng khác biệt so với nhạc truyền thống. Anh xem đó không chỉ là sáng tạo nghệ thuật mà còn là nghĩa vụ của một công dân với đất nước.

Trong quá trình thực hiện, cả hai nhiều lần chỉnh sửa để bài hát đạt hiệu quả cao nhất. Nguyễn Văn Chung cho biết anh “chiều” Tùng Dương bằng tất cả những lần chiều các cô bạn gái của mình cộng lại, vì tin rằng khi ca sĩ hài lòng, họ mới hát với 100% năng lượng để chạm tới khán giả.

Tùng Dương góp ý mạnh mẽ ở nhiều đoạn. Anh muốn phần mở đầu mang khí thế, hào hùng về quê hương, sau đó mới dẫn tới những động lực và niềm tin. Ở câu hát “khát khao con rồng châu Á”, cả hai còn tham khảo ý kiến chuyên gia để đổi thành hình ảnh “vươn, vút bay” – vừa truyền cảm hứng, vừa thôi thúc thế hệ trẻ hành động để đưa Việt Nam “hóa rồng”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Nam ca sĩ cũng cho biết Nguyễn Văn Chung hiền lành, trong quá trình làm việc cả hai chưa xảy ra lục đục tranh cãi bao giờ cả.

Tùng Dương hào hứng kể lại kỷ niệm cách đây 10 năm, khi tham gia chương trình “Bài hát yêu thích”. Lúc ấy, hai ca khúc Nhật ký của mẹ và Chiếc khăn Piêu trở thành “đối thủ” cạnh tranh quyết liệt trên bảng xếp hạng. Gặp lại, anh dí dỏm trêu Nguyễn Văn Chung: “Ngày xưa tôi với ông là tình địch đấy nhé, nhưng tôi thắng vì bài của tôi đã hơn… 70 năm tuổi rồi”. Giờ đây, đôi bạn cùng tuổi Hợi đã “bắt tay” tạo nên một tác phẩm đậm giá trị nhân văn, truyền cảm hứng yêu nước tới nhiều thế hệ.

“Chúng tôi không giữ bản quyền quá chặt. Càng nhiều người hát, cover càng tốt để lan tỏa tình yêu quê hương. Nếu có cơ hội, tôi muốn mang bài hát này ra thế giới, hát cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài để quảng bá hình ảnh Việt Nam", Tùng Dương nói.