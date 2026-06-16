Người hùng Cape Verde gây sốt mạng xã hội, sức hút tăng 90 lần

(VTC News) -

Trong trận hòa 0-0 với Tây Ban Nha ngày 15/6 trong khuôn khổ bảng H World Cup 2026, thủ môn Vozinha của đội tuyển Cape Verde trở thành tâm điểm chú ý khi thực hiện tới 7 pha cứu thua trong trận đấu. Màn trình diễn ấn tượng của thủ thành 40 tuổi giúp Cape Verde (hạng 67 thế giới) giành điểm số đầu tiên trong lần đầu tham dự World Cup, đồng thời thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Trước khi hiệp một khép lại, Vozinha có khoảng 57.500 người theo dõi trên Instagram. Đầu hiệp hai, con số này đã tăng lên 318.000, tức gấp hơn 5 lần. Sau trận đấu, lượng người theo dõi của anh chạm mốc 1 triệu. Chỉ hai giờ sau tiếng còi mãn cuộc, con số này vượt 2 triệu. Hiện tại, thủ thành Cabo Verde đã cán mốc 5,2 triệu người theo dõi, cao gần 90 lần so với thời điểm ban đầu.

Thủ môn Vozinha bật khóc sau khi trận đấu kết thúc. (Ảnh: AP)

Khi biết số lượng người theo dõi tăng đột biến, Vozinha không giấu được sự ngạc nhiên. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Brazil vì luôn dành tình cảm đặc biệt cho đội tuyển Cape Verde.

“Thật điên rồ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Người Brazil luôn dành rất nhiều tình cảm cho chúng tôi và chúng tôi đã cảm nhận được điều đó ngay từ chiến dịch vòng loại World Cup. Giờ đây, khi có mặt ở sân khấu lớn nhất thế giới, chúng tôi tiếp tục nhận được sự ủng hộ và yêu mến từ các bạn. Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn”, Vozinha chia sẻ.

Tên đầy đủ của anh là Josimar Jose Evora Dias, nhưng được biết đến với biệt danh Vozinha. Anh là một trong những biểu tượng của bóng đá Cape Verde và cũng là một trong những cầu thủ nhiều tuổi nhất giải đấu năm nay. Trong trận gặp Tây Ban Nha, anh là nhân tố nổi bật nhất trong hiệp một khi liên tục cứu thua cho đội nhà.

Video: Vozinha cản phá tình huống nguy hiểm

Điều thú vị là cái tên “Josimar” của anh được đặt để tưởng nhớ Josimar Higino Pereira, hậu vệ cánh phải nổi tiếng của Brazil từng khoác áo Botafogo và tham dự World Cup 1986. Trong khi đó, biệt danh “Vozinha” có từ thời thơ ấu khi anh sống trên đảo Sao Vicente của Cape Verde. Cái tên này gắn liền với hoàn cảnh trưởng thành của anh.

“Biệt danh đó là do ông bà tôi đặt. Tôi không lớn lên cùng cha mẹ. Khi tôi chào đời, cha đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn mẹ phải làm việc để kiếm sống. Vì thế tôi được ông bà nuôi dưỡng. Ở nơi tôi sống, những cậu bé khác đều lớn tuổi hơn và tôi thường xuyên chơi bóng ngoài đường, chịu không ít va chạm”, anh từng chia sẻ với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Trận gặp Tây Ban Nha là lần thứ 90 Vozinha khoác áo đội tuyển Cape Verde. Anh hiện là cầu thủ có số lần ra sân nhiều thứ hai trong lịch sử đội tuyển, chỉ xếp sau Ryan Mendes với 96 trận.

Hiện tại, Vozinha đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với CLB GD Chaves (Bồ Đào Nha) trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Điều này khiến trận đấu tại Atlanta trở thành một điểm nhấn đặc biệt trong sự nghiệp của anh, một thủ môn 40 tuổi, đang thất nghiệp, bắt chính trong trận ra mắt World Cup của lịch sử bóng đá nước nhà,

Sự nghiệp của Vozinha bắt đầu tại Batuque FC và sau đó là CS Mindelense, hai đội bóng giàu truyền thống của quê nhà. Từ đó, anh bắt đầu hành trình quốc tế qua hàng loạt quốc gia như Angola, Moldova, Bồ Đào Nha, Síp và Slovakia. Anh từng khoác áo các CLB như Progresso do Sambizanga, Zimbru Chisinau, Gil Vicente FC, AEL Limassol, AS Trencin và GD Chaves.