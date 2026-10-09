Người dân TP.HCM chen chân săn hàng khuyến mãi tại lễ hội hàng Việt

Phạm Kim Hùng Mạnh, sinh viên năm nhất Trường Đại học Văn Lang cho biết: “Mình biết đến chương trình qua hoạt động quảng bá của nhà trường và khi đến đây thì rất ấn tượng với quy mô sự kiện, nhiều khu vực trải nghiệm và các sản phẩm mới lạ. Mình muốn khám phá các gian hàng để tìm hiểu thêm về sản phẩm và tích lũy kiến thức thực tế”.