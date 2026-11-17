(VTC News) -

Tại sự kiện công bố Giải thưởng Du lịch Travel Awards 2026 diễn ra ngày 17/11 tại Hà Nội, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng, ngành du lịch đang đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó chất lượng sản phẩm và trải nghiệm của du khách cần được đặt ở vị trí trung tâm.

Theo Cục trưởng, trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025; phục vụ khoảng 133 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 945.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thông tin tại sự kiện. (Ảnh: Tùng Đinh).

Những kết quả này phản ánh sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các địa phương, doanh nghiệp và người làm du lịch trong phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá hình ảnh đất nước.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là thu hút thêm khách mà còn phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, gia tăng giá trị kinh tế, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và sự hài lòng của du khách.

“Chất lượng sản phẩm, tính chuyên nghiệp trong phục vụ và những trải nghiệm khác biệt đang trở thành những yếu tố quyết định sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của mỗi điểm đến”, ông Khánh nhấn mạnh.

Cục trưởng cho biết, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đã xác định định hướng chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh và sáng tạo.

Để thực hiện định hướng này, các doanh nghiệp cần đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp. Các địa phương cũng cần khai thác hiệu quả hơn giá trị văn hóa, tài nguyên đặc sắc để tạo dấu ấn riêng cho điểm đến.

Travel Awards 2026 vinh danh những dấu ấn tiên phong của du lịch Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, chủ đề The First Signature - Dấu ấn tiên phong của Travel Awards 2026 gợi mở cách nhìn rộng hơn về sự tiên phong trong du lịch. Ông Khánh cho rằng sự tiên phong trong du lịch không nhất thiết phải nằm ở quy mô công trình hay giá thành sản phẩm. Đó có thể là cách phục vụ tinh tế, một trải nghiệm giúp du khách hiểu thêm về văn hóa bản địa hoặc sáng kiến khiến dịch vụ thuận tiện, thân thiện hơn với môi trường.

Theo Cục trưởng, điều quan trọng là những đổi mới phải tạo ra giá trị thực chất mà du khách có thể cảm nhận trong suốt hành trình. Ông kỳ vọng giải thưởng sẽ tìm ra những mô hình, sản phẩm và sáng kiến thuyết phục, kể cả những cách làm bắt đầu từ quy mô nhỏ, qua đó tạo động lực để doanh nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ và các điểm đến có thêm kinh nghiệm để học hỏi, nhân rộng.

Travel Awards 2026 được tổ chức với chủ đề The First Signature - Dấu ấn tiên phong, hướng đến tôn vinh tinh thần đổi mới, sự kiên trì theo đuổi chất lượng và khả năng kiến tạo trải nghiệm khác biệt trong ngành du lịch.

Giải thưởng năm nay có 15 hạng mục, chia thành hai nhóm Trụ cột và Tiên phong. Các hạng mục có bộ tiêu chí riêng, được công bố công khai. Hồ sơ ứng viên được đánh giá trên cơ sở dữ liệu và thẩm định bởi Hội đồng chuyên môn gồm các thành viên đến từ nhiều lĩnh vực.

Giải thưởng cũng tiếp nhận ý kiến từ cộng đồng du lịch kết hợp đánh giá chuyên môn với trải nghiệm thực tế của du khách.