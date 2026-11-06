Chứng khoán lao dốc hậu bầu cử, ông Trump khẳng định 'Đảng Dân chủ gây ra'

(VTC News) -

Hôm 5/11, Tổng thống Donald Trump quy trách nhiệm cho kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ về đà lao dốc mạnh của thị trường chứng khoán, đồng thời chỉ trích Đảng Dân chủ.

Cùng với đó, việc đảng này sắp kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng nhiều tập đoàn công nghệ lớn phải đối mặt với những cuộc điều tra, cũng như nguy cơ các quy định nghiêm ngặt sẽ kìm hãm tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

“Hãy nhớ, đó không phải là lỗi của Đảng Cộng hòa, mà là lỗi của Đảng Dân chủ. Chúng ta đã nỗ lực rất nhiều để đưa mọi thứ lên những đỉnh cao chưa từng có nhưng rồi điều này lại xảy ra. Do đó, số tiền trong quỹ hưu trí của các bạn đã giảm”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong một bài đăng khác, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng thị trường chứng khoán lao dốc là do Đảng Dân chủ “có một ngày thứ Ba tuyệt vời - Thật đáng buồn, các bạn chỉ có thể tự trách chính mình!”.

Thị trường chứng khoán tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 5/11, xuất phát từ lo ngại Đảng Dân chủ, sau khi giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện sẽ tăng cường giám sát ngành công nghệ AI, trong đó có hoạt động xây dựng các trung tâm dữ liệu. Nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất chip cùng nhiều cổ phiếu công nghệ khác chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trong phiên giao dịch được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020, chỉ số Nasdaq 100 mất 6,4% giá trị, tương đương 2.300 tỷ USD vốn hóa thị trường bị xóa sổ.

Hiện tại, giá trị tài sản ròng ước tính của ông Trump giảm 54 triệu USD chỉ trong ngày 5/11, sau khi cổ phiếu của Trump Media & Technology Group mất hơn 10%, rơi xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Tính từ ngày diễn ra bầu cử giữa nhiệm kỳ, tài sản của Tổng thống Mỹ sụt giảm hơn 200 triệu USD.

Cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng nặng nề cũng khiến tài sản của nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới sụt giảm đáng kể. Khối tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk giảm 9%, xuống dưới mốc 800 tỷ USD. Dù vậy, ông vẫn giữ vị trí người giàu nhất thế giới với khoảng cách đáng kể so với những người xếp sau.

Trong khi đó, nhà sáng lập kiêm CEO công ty máy tính Dell mất 22 tỷ USD. Còn ông Jensen Huang - đồng sáng lập kiêm CEO Nvidia chứng kiến tài sản giảm 15,8 tỷ USD, đồng thời tụt 2 bậc trên bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes.