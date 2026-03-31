Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đào tạo 10.000 CEO cho doanh nghiệp khu vực tư nhân

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định số 525 phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030 (Chương trình).

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên toàn quốc, trong đó tối thiểu 25% học viên là nữ.

100% học viên hoàn thành khóa đào tạo có khả năng ứng dụng kiến thức, kỹ năng quản trị hiện đại vào thực tiễn doanh nghiệp, có khả năng dẫn dắt chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật. Đồng thời, hình thành và phát triển mạng lưới cựu học viên; tổ chức các diễn đàn giám đốc điều hành; phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo giám đốc điều hành uy tín trong và ngoài nước.

Đối tượng thụ hưởng của Chương trình là các học viên đến từ doanh nghiệp, công ty thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Gồm: chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị; thành viên hợp danh của công ty; tổng giám đốc, phó tổng giám đốc; giám đốc, phó giám đốc; giám đốc chuyên môn, phó giám đốc chuyên môn; chủ doanh nghiệp tư nhân; trưởng, phó các phòng, ban, bộ phận chuyên môn; trưởng, phó các tổ, đội sản xuất...

Theo Chương trình vừa được phê duyệt, học viên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo theo hình thức trực tiếp, hình thức trực tuyến (qua công cụ trực tuyến có sẵn hoặc qua Hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning) hoặc hình thức kết hợp (kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến); học viên được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.

Các khóa đào tạo giám đốc điều hành bao gồm: khóa đào tạo lãnh đạo cấp chiến lược; khóa đào tạo Giám đốc điều hành; khóa đào tạo Giám đốc chuyên môn; khóa đào tạo quản trị kinh doanh thực chiến (Mini MBA); khóa đào tạo lãnh đạo kế cận (Next Gen CEO). Thời gian đào tạo trong khoảng 30-90 ngày tùy từng khóa đào tạo.

Việc hỗ trợ đào tạo giám đốc điều hành thông qua Phiếu học bổng hoặc tổ chức khóa đào tạo hoặc qua Hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning.

Học viên hoàn thành khóa đào tạo được cơ quan hỗ trợ lựa chọn tham gia các chương trình hỗ trợ sau: Chương trình phòng thí nghiệm lãnh đạo (CEO Lab); chương trình sẵn sàng CEO; chương trình trò chuyện doanh nhân (CEO Talk).

Để thực hiện hiệu quả, Chương trình đặt ra yêu cầu đẩy mạnh liên kết với các viện, trường, cơ sở đào tạo quốc tế uy tín để thiết lập quan hệ hợp tác, chuyển giao công nghệ và chương trình đào tạo; tổ chức các khóa học liên kết, chương trình đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ đồng thương hiệu; huy động giảng viên, giám đốc điều hành, chuyên gia kinh tế, doanh nhân nước ngoài tham gia giảng dạy, huấn luyện và cố vấn trực tiếp cho học viên.

Bên cạnh đó, tổ chức Diễn đàn giám đốc điều hành (CEO Forum) để chia sẻ, nhân rộng, tôn vinh, biểu dương các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu. Xây dựng, quản lý, vận hành mạng lưới cựu học viên (CEO Alumni) để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kết nối kinh doanh, truyền cảm hứng, giúp doanh nghiệp đổi mới và phát triển.

Nguồn ngân sách Nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ thực hiện Chương trình gồm: ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách. Khuyến khích sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án khác đã được phê duyệt có mục tiêu phù hợp với Chương trình này và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn đóng góp, tài trợ của các học viên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước.