(VTC News) -

Nga dội tên lửa và UAV quy mô lớn, Kiev báo cáo 173 cuộc giao tranh ở tiền tuyến

Hôm 28/9, lực lượng Nga cho biết họ thực hiện cuộc tấn công lớn vào Ukraine, nhắm vào nhiều cơ sở quân sự khác nhau.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng Vũ trang Nga đã mở rộng các cuộc tấn công theo các hướng bao gồm Kharkov, Donetsk và Zaporizhzhia trong ngày qua. Từ đêm 27/9 đến sáng sớm 28/9, quân đội Nga sử dụng vũ khí tầm xa chính xác cao trên không và trên biển, cùng máy bay không người lái để thực hiện một cuộc tấn công lớn vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm cả các sân bay.

Các hệ thống phòng không của Nga đươc cho là đã phá hủy 230 máy bay không người lái do lực lượng vũ trang Ukraine vận hành.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine hôm 28/9 báo cáo 173 cuộc giao tranh trên tiền tuyến.

Cùng ngày, theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng hơn 590 máy bay không người lái và hơn 40 tên lửa, trong đó lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ và đánh chặn 611 tên lửa.