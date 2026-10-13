Nếu vừa uống cà phê, bạn đừng dùng 5 loại thực phẩm chức năng này

(VTC News) -

Theo báo cáo từ Hiệp hội Cà phê Quốc gia Hoa Kỳ (NCA), khoảng 66% người trưởng thành ở Mỹ uống cà phê hàng ngày. Còn theo kết quả khảo sát người tiêu dùng của Hội đồng Dinh dưỡng Có trách nhiệm (CRN), có đúng 74% người trưởng thành tại Mỹ sử dụng các loại thực phẩm bổ sung sức khỏe (như vitamin, khoáng chất, thực phẩm chức năng).

Ở các quốc gia, khu vực khác của thế giới hiện đại, cà phê và thực phẩm chức năng cũng ngày càng có mặt nhiều hơn trong cuộc sống thường ngày của người dân.

Cà phê trở thành loại đồ uống yêu thích của rất nhiều người.

Vì vậy, các chuyên gia nhắc nhở rằng cà phê ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, có thể làm giảm hiệu quả và thậm chí gây ra các tác dụng phụ khó chịu.

Theo New York Post, các chuyên gia cho biết các thực phẩm chức năng bổ sung 5 loại vi chất dinh dưỡng sau sẽ bị giảm tác dụng khi dùng cùng hoặc gần thời điểm uống cà phê.

Sắt

Cà phê chứa các hợp chất polyphenol (đặc biệt là axit chlorogenic) và tannin. Các chất này sẽ tự động liên kết với sắt không phải heme (loại sắt từ thực vật hoặc viên uống) ngay trong đường tiêu hóa, khiến cơ thể không thể hấp thụ được. Uống chung hai loại này cùng thời điểm có thể làm giảm tỷ lệ hấp thụ sắt từ 35% đến hơn 60%.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với thiếu sắt, phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt, mang thai và người ăn chay. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, thời gian uống cà phê và uống viên sắt nên cách nhau từ 1 - 2 giờ.

Sau khi sử dụng sắt, khoảng 1 - 2 tiếng sau bạn mới nên uống cà phê.

Khi bạn uống viên sắt trước, khoảng thời gian 1 - 2 tiếng là vừa đủ để viên uống rã ra, giải phóng các ion sắt và để ruột non hấp thụ chúng vào máu mà không bị các polyphenol từ cà phê đến sau cản trở.

Ngược lại, nếu bạn vừa uống cà phê xong, mức độ tannin và các hợp chất liên kết trong dạ dày vẫn còn rất cao. Chờ đợi sau 2 tiếng sẽ giúp các chất này trôi dần xuống đại tràng, giải phóng không gian an toàn cho viên sắt được hấp thụ.

Kẽm

Tương tự như sắt, các polyphenol trong cà phê “bắt giữ” các ion kẽm tự do ngay tại ruột non, tạo thành các hợp chất có kích thước lớn và không hòa tan.

Hệ tiêu hóa không thể hấp thụ phức hợp này, buộc phải đào thải chúng ra ngoài. Do bị cản trở, tỷ lệ kẽm thực tế được cơ thể hấp thụ sẽ giảm đáng kể.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng đưa ra lời khuyên khuyến nghị áp dụng quy tắc giãn cách 2 giờ cho cả kẽm.

Canxi

Caffeine là một chất lợi tiểu tự nhiên. Nó kích thích thận tăng tốc độ lọc máu và bài tiết nước tiểu, đồng thời ngăn chặn sự tái hấp thụ ion canxi tại ống thận. Kết quả là một lượng canxi đáng kể bị “đẩy” ra ngoài.

Bên cạnh việc làm mất canxi qua nước tiểu, caffeine còn làm giảm nhẹ hiệu suất của các thụ thể hấp thụ canxi ở đường tiêu hóa, khiến lượng canxi từ viên uống hoặc thức ăn không được tận dụng triệt để.

Uống cà phê gần thời điểm uống canxi có thể làm tăng nguy cơ bị loãng xương.

Các nghiên cứu liên quan cho thấy mỗi ly cà phê có thể lấy đi khoảng 5 miligam canxi. Con số này nghe có vẻ nhỏ so với nhu cầu hàng ngày của người trưởng thành (khoảng 1.000mg - 1.200mg), nhưng nếu bạn có thói quen uống từ 3 đến 4 ly cà phê mỗi ngày, lượng canxi thất thoát tích tụ qua nhiều năm có thể làm gia tăng nguy cơ loãng xương hoặc giảm mật độ xương.

Thời điểm lý tưởng nhất để uống viên canxi bổ sung là vào buổi sáng hoặc buổi trưa, uống trong hoặc ngay sau bữa ăn, và cách thời điểm uống cà phê ít nhất 2 tiếng.

Magiê

Caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ, thúc đẩy thận lọc nhanh hơn khiến các khoáng chất tan trong nước như magiê bị đào thải ra ngoài trước khi kịp hấp thụ.

Nên tránh uống cà phê gần thời điểm uống magiê.

Ngoài ra, việc uống các dạng magiê như citrat/sulfat chung với cà phê có thể kích thích đường ruột mạnh hơn, dễ gây ra hiện tượng tiêu chảy hoặc chuột rút dạ dày.

Vì magiê có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, thư giãn cơ bắp và hỗ trợ giấc ngủ sâu, các chuyên gia y tế thường khuyến nghị, nên uống magiê vào buổi tối (trước khi đi ngủ khoảng 1 - 2 tiếng).

Lịch trình này tự động tạo ra một khoảng cách rất an toàn (khoảng 8 - 10 tiếng) sau ly cà phê cuối cùng trong ngày của bạn, giúp cơ thể hấp thụ magiê trọn vẹn 100% mà không lo bị caffeine cản trở.

Các vitamin nhóm B

Vitamin nhóm B là những vitamin tan trong nước, cơ thể không thể tích trữ lâu. Tác dụng lợi tiểu của cà phê sẽ đẩy nhanh quá trình “xả” các vitamin này qua đường tiểu.

Những người uống cà phê nhiều đối diện với nguy cơ thiếu vitamin nhóm B.

Nghiên cứu y học đã chứng minh những người nghiện cà phê nặng (uống trên 3-4 ly/ngày) đối mặt với nguy cơ thiếu hụt vitamin B rất cao, đặc biệt là Vitamin B1, B6 và B12., khiến cơ thể dễ mệt mỏi, kém tập trung và giảm trí nhớ.

Do vitamin B có tác dụng chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và kích thích thần kinh tỉnh táo, thời điểm tốt nhất để uống là buổi sáng, cùng với bữa ăn sáng và cách ly cà phê của bạn ít nhất 1 đến 2 tiếng.