Bị sa thải ở tuổi 57, 'nữ tướng công sở' làm lại cuộc đời đầy ngoạn mục

(VTC News) -

Ngày 18/11/2022, đúng một tuần sau khi chiến dịch bán hàng trực tuyến lớn nhất năm khép lại, bà Ngô Mỹ Quân nhận thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đột ngột từ ban quản trị. Lý do công ty đưa ra là “lạm dụng mạng xã hội cá nhân”, đi kèm yêu cầu bàn giao và thu dọn tư trang rời khỏi văn phòng trong vòng 20 phút.

Lúc đó, bà Ngô là Tổng giám đốc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở ở Thượng Hải, là người đã dẫn dắt công ty trụ vững và bứt phá nhờ kênh thương mại điện tử phát trực tiếp suốt giai đoạn dịch COVID-19.

Rời khỏi tòa cao ốc văn phòng ở tuổi 57, tài sản số duy nhất bà còn giữ lại là một tài khoản mạng xã hội với vỏn vẹn 100.000 lượt theo dõi. Ở lứa tuổi phần lớn đồng nghiệp đã tính đến chuyện hưu trí, hai con trai sinh đôi cũng đã có tổ ấm riêng, bà Ngô đứng trước ba ngã rẽ: Tiếp tục rải hồ sơ xin việc, mở dịch vụ tư vấn quản trị hay toàn tâm toàn ý phát triển truyền thông cá nhân.

Quyết định không chấp nhận tuổi già tĩnh lặng, người phụ nữ từng đứng sau nhiều thành công thương trường chọn con đường mạo hiểm nhất, bước vào thế giới nội dung số với danh xưng “Chị Olga”.

Bị sa thải ở tuổi 57, Ngô Mỹ Quân đã chuyển hướng làm người sáng tạo nội dung với tên gọi “Chị Olga”, chỉ trong vòng hai năm đã nâng lượng người theo dõi từ 100.000 lên hơn 3 triệu. (Ảnh: SN)

Bước chân vào lĩnh vực của những người trẻ, cựu tổng giám đốc đối mặt với một loạt rào cản kỹ thuật. Bà không biết quay, dựng video, xa lạ với các thuật toán vận hành nền tảng, thậm chí phải tự tập nói chuyện tự nhiên trước ống kính điện thoại mỗi ngày. Trong suốt 6 tháng đầu tiên, kênh của bà hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận, không đem về bất kỳ khoản doanh thu nào.

Chỉ đến tháng 5/2023, khi một công ty quản lý mạng lưới người sáng tạo nội dung nhận thấy tiềm năng và ngỏ lời hợp tác, bà mới ngừng tìm kiếm việc làm văn phòng để trở thành nhà sáng tạo nội dung toàn thời gian. Tại đây, bà chia sẻ sâu sắc về những trải nghiệm quản trị nhân sự, nghệ thuật giao tiếp với cấp trên, lộ trình thăng tiến và chiến lược chuyển việc.

Sự kiên nhẫn này bắt nguồn từ bản lĩnh đã được tôi luyện qua nhiều cú ngã nghề nghiệp trước đó. Từng được biết đến là nhân vật chủ chốt đưa món bánh tart trứng KFC lan tỏa khắp Đài Loan nhưng khi rời ghế Tổng giám đốc KFC Đài Loan ở tuổi 42, bà mất 5 tháng rơi vào cảnh thất nghiệp.

Biến cố lớn hơn ập đến khi bà đảm nhiệm chức Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của một tập đoàn khác, bị sa thải chỉ sau chưa đầy 4 tháng, kéo theo 20 tháng dài mất phương hướng. Trong giai đoạn khủng hoảng đó, bà liên hệ với hơn 100 chuyên gia tuyển dụng cao cấp, tham gia 59 cuộc phỏng vấn tuyển dụng nhưng đều nhận về những cái lắc đầu.

Chính chuỗi ngày khó khăn ấy đã dạy bà bài học quý giá, dám đối diện với thất bại và biết mở lòng tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè xung quanh khi rơi xuống đáy vực.

Hiện tại ở tuổi 61, Ngô Mỹ Quân biến những trải nghiệm thất nghiệp và biến cố nơi công sở thành chất liệu chia sẻ, xuất bản sách, cùng bạn bè sản xuất chương trình, mục tiêu tiếp theo của bà là bước lên sàn diễn để trở thành người mẫu cao niên. (Ảnh: SN)

Sau hai năm kiên trì, kênh “Chị Olga” cán mốc hơn 3 triệu người theo dõi. Các chủ đề trên trang dần vượt ra khỏi phạm vi công sở đơn thuần, mở rộng sang các vấn đề tâm lý, định vị bản thân và phong cách sống của phụ nữ hiện đại.

Bà Ngô đồng thời kết hợp cùng bà Rose, người bạn thân hơn ba thập kỷ, cựu giám đốc cấp cao tại Yahoo, xây dựng các chương trình giải đáp thắc mắc cho khán thính giả. Với bà, sự trải nghiệm của một cá nhân luôn có giới hạn nhất định và không thể đại diện cho số đông, do đó việc kết nối với những người phụ nữ khác là cách để tạo ra một không gian chia sẻ đa chiều, chân thực hơn. Song song với việc làm nội dung, bà còn xuất bản sách để ghi lại những thăng trầm đời mình.

Không dừng lại ở thành công trên không gian số, ở tuổi 61, bà Ngô Mỹ Quân tiếp tục đặt ra mục tiêu mới, trở thành người mẫu thời trang cao niên. Bà đã chủ động tham gia các buổi phỏng vấn tại những công ty đào tạo người mẫu chuyên nghiệp, đồng thời thuê huấn luyện viên cá nhân để rèn luyện nhóm cơ và sức bền.

Dù thừa nhận bản thân vẫn đang trong quá trình học từng bước đi catwalk căn bản, cựu nữ quản lý vẫn giữ nguyên tinh thần kỷ luật và quyết tâm của những ngày đầu lập nghiệp. Bà khẳng định bản thân sẵn sàng tập luyện bền bỉ mỗi ngày, chỉ để dốc toàn bộ năng lượng cho 15 giây bước đi đầy kiêu hãnh trên sàn diễn thời trang.