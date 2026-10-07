(VTC News) -

Những phụ kiện mà tiếp viên hàng không sử dụng không đơn thuần chỉ là thời trang, mà chúng có thể giữ vai trò trong việc đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe và tối ưu hiệu suất làm việc trong cabin máy bay.

Vì sao tiếp viên hàng không thường đeo khăn lụa?

Đầu tiên, chiếc khăn được sử dụng đúng là với mục đích thẩm mỹ. Trang phục ngành hàng không thường là áo vest, áo sơ mi đứng dáng hoặc áo dài. Khăn lụa mềm mại, nhiều màu sắc rực rỡ giúp tổng thể bộ đồng phục trở nên thanh lịch, thân thiện và tạo cảm giác dễ chịu, an tâm cho hành khách.

Chiếc khăn lụa thường được thấy trên cổ các tiếp viên hàng không.

Các tiếp viên hàng không bắt buộc phải trang điểm khi thực hiện nhiệm vụ trên các chuyên bay. Ngay cả khi đã chăm chút kỹ lưỡng, vẫn có sự khác biệt đáng kể về màu sắc giữa gương mặt và phần cổ. Quàng khăn lụa quanh cổ có thể che đi sự khác biệt về màu sắc này.

Tuy nhiên, sứ mệnh quan trọng nhất của những chiếc khăn lụa này không phải là để làm đẹp. Nó thường được sử dụng như một dụng cụ cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp. Trong tình huống khoang máy bay bị tràn ngập khói độc, tiếp viên có thể thấm nước vào khăn lụa rồi quấn che mũi, miệng để lọc không khí, giúp giữ tỉnh táo điều phối hành khách.

Khăn lụa có độ dai và sạch, dễ dàng dùng làm băng gạc cầm máu nhanh hoặc làm băng đai cố định cánh tay/khớp bị gãy cho hành khách khi chưa tiếp cận được túi y tế chuyên dụng.

Chiếc khăn lụa đóng vai trò giữ ấm vùng cổ cho các tiếp viên hàng không.

Môi trường bên trong khoang cabin máy bay luôn bật điều hòa liên tục và không khí rất khô. Tiếp viên hàng không phải liên tục nói, hướng dẫn và phục vụ hành khách trong nhiều giờ liền. Chiếc khăn lụa đóng vai trò giữ ấm vùng cổ, ngăn ngừa đau họng, mất tiếng và bảo vệ hệ hô hấp trước những đợt gió lạnh từ điều hòa thổi trực tiếp.

Ở một số hãng bay, hoa văn, màu sắc hoặc cách thắt khăn lụa được sử dụng như một ký hiệu để phân chia cấp bậc nội bộ (như tiếp viên trưởng, tiếp viên phó, hay tiếp viên phục vụ khoang thương gia/khoang phổ thông). Điều này giúp phi hành đoàn dễ dàng nhận biết vai trò của nhau để phối hợp chuẩn xác trong suốt chuyến bay.

Khăn lụa trên cổ các nữ tiếp viên được sử dụng như một dụng cụ cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

Vì sao tiếp viên hàng không đi giày bệt?

Bên cạnh chiếc khăn lụa, đồng phục tiếp viên hàng không còn rất nhiều chi tiết thú vị khác được thiết kế vì lý do an toàn. Chẳng hạn, tiếp viên hàng không bắt buộc phải đổi từ giày cao gót sang giày bệt (hoặc giày gót thấp từ 2-3 cm) ngay sau khi máy bay cất cánh.

Việc này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tình huống khẩn cấp. Khi máy bay gặp sự cố và phải sơ tán khẩn cấp (evacuation), mọi hành động đều tính bằng giây.

Khi phải sơ tán bằng cửa thoát hiểm, hành khách và phi hành đoàn sẽ trượt xuống những chiếc phao cao su bơm hơi. Gót giày cao gót nhọn hoắt có thể đâm thủng phao trượt, làm tê liệt toàn bộ hệ thống thoát hiểm của máy bay.

Trong tình huống khoang cabin bị rung lắc dữ dội hoặc hạ cánh khẩn cấp, giày bệt giúp tiếp viên đứng vững chắc trên sàn, chạy nhanh để hỗ trợ hành khách mà không lo bị lật cổ chân hoặc vấp ngã.

Tiếp viên hàng không đi giày bệt khi làm việc trên các chuyến bay.

Làm việc trên độ cao hơn 10.000m mang lại nhiều áp lực lên cơ thể của tiếp viên hàng không. Áp suất không khí giảm trong khoang cabin khiến máu dồn xuống chân nhiều hơn, gây ra hiện tượng sưng phù chân (đặc biệt trên các chuyến bay đường dài). Nếu ép chân trong những đôi giày cao gót mũi nhọn suốt nhiều giờ, tiếp viên sẽ bị đau đớn dữ dội.

Tiếp viên phải đi bộ trung bình từ 5 đến 10 km trên mỗi chuyến bay, đồng thời liên tục thực hiện các động tác cúi người, bê khay hành lý nặng, đẩy xe ăn nặng hơn 50kg. Giày bệt giúp phân phối đều trọng lượng cơ thể, bảo vệ cột sống, khớp gối và thắt lưng khỏi chấn thương lâu dài.

Tiếng “cộp cộp” của giày cao gót nện xuống sàn tàu bay có thể gây khó chịu và đánh thức những hành khách đang ngủ, đặc biệt là vào các chuyến bay đêm (red-eye flights). Giày đế bệt bằng cao su mềm giúp tiếp viên bước đi nhẹ nhàng, giữ không gian yên tĩnh tối đa cho khoang cabin.