Vì sao gọi là cây 'đủng đỉnh'?

(VTC News) -

Cây đủng đỉnh (hay còn gọi là cây móc, đùng đình, tên khoa học là Caryota mitis) là một loài thực vật thuộc họ Cau (Arecaceae), mọc thành bụi. Cây có thể cao từ 3 - 4m. Thân cây do nhiều bẹ lá tạo thành và có hình trụ.

Lá cây đủng đỉnh dài khoảng 1 - 2m và thuộc dạng lá kép. Phiến lá hình tam giác lệch. Gân lá xếp như hình nan quạt. Hoa đủng đỉnh mọc thành từng cụm theo mo. Mỗi mo dài 30 - 40cm. Cứ 2 hoa cái thì có 2 hoa đực.

Quả đủng đỉnh có hình cầu với đường kính từ 1 - 1,5cm. Vỏ nhẵn và mỗi quả có 1 hạt. Lúc quả còn non thì có màu xanh. Khi già chuyển sang màu cam rồi tím đậm. Quả khi chín có màu đỏ tươi.

Cây đủng đỉnh.

Vì sao gọi cây đủng đỉnh?

Tên gọi “đủng đỉnh” (hay người Nam Bộ thường phát âm trại đi thành “đùng đình”) xuất phát từ chính phong thái thong dong, chậm rãi và sự chuyển động nhẹ nhàng của loài cây này trước gió.

Cây đủng đỉnh mọc thành bụi, thân cột thẳng đứng, các tàu lá kép lớn xòe rộng ra xung quanh. Loài cây này sinh trưởng rất chậm và có tuổi thọ cao. Toàn bộ phong thái của cây gợi lên sự bình yên, thư thả, không vội vã, giống như từ láy “đủng đỉnh” trong tiếng Việt (chỉ sự chậm rãi, thong dong).

Điểm đặc trưng nhất là các tàu lá có phiến hình đuôi cá độc đáo cùng những chùm quả dài chi chít rủ xuống. Mỗi khi có gió thổi qua, những tàu lá và chùm quả này lại đung đưa qua lại rất nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nhìn từ xa, chuyển động này trông vô cùng thong thả, “đủng đỉnh” tự tại giữa đất trời.

Quả đủng đỉnh liên tục đổi màu trong quá trình trưởng thành.

Ý nghĩa phong thủy của cây đủng đỉnh

Trong phong thủy phương Đông, cây đủng đỉnh được xem là một loại cây cát tường mang lại năng lượng dương tích cực, sự thịnh vượng và bình an cho gia chủ.

Bản thân từ “đủng đỉnh” gợi liên tưởng đến sự “đầy đủ” và “đỉnh đạt”. Sống một cuộc đời đủng đỉnh nghĩa là không phải lo toan gánh nặng về tiền bạc vật chất.

Các tán lá kép lớn xòe rộng tựa như những bàn tay khổng lồ đang đón nhận và giữ lấy tài lộc từ bốn phương. Thêm vào đó, những chùm quả hạt dày đặc, sai trĩu quả kéo dài rủ xuống chính là hình ảnh tượng trưng cho sự giàu sang, sum vầy, lộc lá bủa vây và gia đạo hưng thịnh.

Theo quan niệm dân gian, cây đủng đỉnh mang năng lượng dương rất mạnh nhờ lá xanh mướt quanh năm và những chùm quả rực rỡ.

Cây đủng đỉnh mang nhiều ý nghĩa phong thủy.

Khi trồng cây trước nhà, dọc lối đi hoặc trước hiên, cây hoạt động như một lá chắn phong thủy vững chắc giúp xua đuổi tà ma, ngăn chặn các luồng khí xấu hoặc điềm xui rủi đột nhập vào khuôn viên gia đình.

Tại nhiều vùng quê, người dân thậm chí còn treo một bó lá đủng đỉnh trước hiên nhà hoặc trong chuồng gia súc để cầu mong sự bình an, tránh rủi ro.

Cây đủng đỉnh có đặc tính sinh học rất bền bỉ: thân cột vững chãi, chịu được nắng mưa tốt, sinh trưởng thong dong và tuổi thọ rất cao. Trong phong thủy, điều này đại diện cho sức khỏe dẻo dai, sự trường thọ của các thành viên trong gia đình và ý chí kiên cường, bất khuất trước những khó khăn của cuộc sống.

Công dụng của cây đủng đỉnh

Ở Nam Bộ, cây đủng đỉnh không chỉ là loài thực vật mọc hoang hay làm cảnh, mà nó đã trở thành một phần hồn cốt trong đời sống văn hóa và ký ức tuổi thơ của người dân miệt vườn sông nước

Do được xem là biểu tượng của sự may mắn, tốt lành và hạnh phúc viên mãn nên lá và chùm quả đủng đỉnh cùng với lá dừa nước, thân chuối là những vật liệu chính để “che rạp”, làm màn cửa và thắt cổng cưới.

Người dân quê sẽ bóc bẹ chuối quấn quanh cột kèo bằng tre, sau đó khéo léo đan cài lá đủng đỉnh xòe rộng cùng các chùm quả đủ màu sắc (xanh, đỏ, tím) đan xen. Sự kết hợp này tạo nên những chiếc cổng cưới mang tính “sinh thái” vừa rực rỡ, vừa tinh tế.

Cây đủng đỉnh được dùng để trang trí cổng cưới của người dân Nam Bộ.

Người dân Nam Bộ (đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ) còn khai thác củ hủ đủng đỉnh (phần lõi non, mềm nằm ở ngọn thân cây) để chế biến món ăn ngon. Củ hủ đủng đỉnh có vị ngọt, giòn và hơi đắng nhẹ, thanh mát rất thích hợp để làm gỏi trộn tôm thịt, xào lòng gà hoặc nấu canh mọc. Tuy nhiên, để lấy được củ hủ thì phải chặt hạ cả cây nên món ăn này hiện nay khá hiếm và ít khi xuất hiện.

Theo y học cổ truyền, mỗi bộ phận từ cây đủng đỉnh đều có một công dụng riêng. Phần nõn thân cây được dùng làm thuốc giúp nhuận tràng. Vỏ quả chứa các chất gây dị ứng mạnh. Nếu chạm vào, da có thể nổi mẩn đỏ và bỏng rát. Nếu để dính vào mắt, niêm mạc sẽ bị bỏng rộp, sưng tấy vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, hạt bên trong quả đủng đỉnh chứa hoạt chất chống viêm mạnh, được người dân Nam Bộ dùng làm bài thuốc ngâm rượu xoa bóp trị đau nhức xương khớp rất tốt.

Vỏ của cây đủng đỉnh thường được kết hợp với một số dược liệu trong đông y để điều trị ghẻ lở, mụn nhọt.

Theo y học hiện đại, hoạt chất caryotin trong cây đủng đỉnh đã được nghiên cứu và chứng minh có tác dụng chống viêm, tái tạo sụn khớp hiệu quả.