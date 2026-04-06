Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Giải Bóng đá Nhi đồng U11 Toàn quốc 2026

(VTC News) -

Sự kiện do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO tổ chức. Đây là bước đánh dấu cột mốc tiếp theo trong cam kết dài hạn của Nestlé MILO đối với hành trình xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam năng động thông qua bóng đá - môn thể thao nền tảng giúp rèn luyện thể chất, ý chí, tinh thần đồng đội và niềm ham mê chinh phục, vượt qua giới hạn bản thân.

Giải bóng đá U11 - Cái nôi của những tài năng bóng đá Việt Nam

Bước sang năm thứ 29 liên tiếp tổ chức, Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc khẳng định vị thế là một trong những giải đấu uy tín và lâu đời nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia. Đây không chỉ là sân chơi chuyên nghiệp cho lứa tuổi nhi đồng mà còn là “vườn ươm” quan trọng, nơi phát hiện những tài năng cho nền bóng đá nước nhà như: Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Tuấn Hải, Nhâm Mạnh Dũng...

Mùa giải 2026 năm nay có quy mô kỷ lục và sự lan tỏa mạnh mẽ, diễn ra từ ngày 2/6 đến ngày 6/8, thu hút sự tham gia của 56 đội bóng đến từ 34 tỉnh, thành trên cả nước. Đây là con số chưa từng có trong suốt hành trình phát triển của giải, minh chứng cho sự phát triển sâu rộng của phong trào bóng đá dành cho lứa tuổi nhi đồng tại Việt Nam.

Chia sẻ về giải đấu năm nay, Ông Nguyễn Phan Khuê, Trưởng Ban tổ chức Giải, Tổng biên tập Báo TNTP&NĐ cho biết:

“Năm nay, chúng tôi nâng số lượng đội bóng tham gia vào Vòng chung kết diễn ra tại Đắk Lắk như một phần của lộ trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp cho Việt Nam. Dù có thể còn những khó khăn, vất vả trong công tác tổ chức khi số lượng đội bóng và cầu thủ tham gia tăng, điều quan trọng nhất mà chúng tôi mong muốn là các em được tham gia, tiếp cận với giải đấu.

Bên cạnh đó, năm nay với sự quan tâm của Nestlé, sự đồng hành của nhãn hàng MILO, chúng tôi đã mạnh dạn tăng phần thưởng hiện vật cùng giá trị tiền mặt cho tất cả các đội tham gia đoạt giải. Đây là điều mà Ban tổ chức cũng như Nhà tài trợ đã nỗ lực để tăng thêm sự hấp dẫn cho giải đấu”.

Sứ mệnh thúc đẩy lối sống năng động và vận động tích cực cho thế hệ trẻ

Với vai trò đơn vị đồng hành, Nestlé MILO tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc phát triển thể thao học đường thông qua chương trình "Năng Động Việt Nam" (Activ Vietnam).

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho đại diện Nhà tài trợ chính - Nhãn hàng MILO

Đại diện nhãn hàng MILO, Bà Nguyễn Thanh Thảo, Trợ lý Quản lý các hoạt động thể thao (ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam) nhấn mạnh:

“Thông qua thể thao, các em được rèn luyện thói quen vận động hằng ngày - một thói quen tốt cho sức khỏe, cho ý chí và bản lĩnh. Đây chính là giá trị mà Nestlé MILO luôn nỗ lực theo đuổi. Đối với chúng tôi, được đồng hành lâu dài cùng một tập thể tận tâm như vậy là vinh hạnh lớn.

Trong thời gian tới, MILO cam kết tiếp tục sát cánh cùng các hoạt động thể thao học đường, góp phần mang đến thêm nhiều sân chơi lành mạnh cho các em nhỏ trên khắp cả nước. Chúng tôi tin rằng thể thao chính là nền tảng để nuôi dưỡng thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và kiên cường hơn mỗi ngày”.

Hai tuyển thủ Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam Đỗ Duy Mạnh và Phạm Tuấn Hải cùng các cầu thủ nhí tại Lễ công bố Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026.

Buổi lễ còn có sự hiện diện đặc biệt của hai tuyển thủ Quốc gia: Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh và Tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Những câu chuyện về hành trình từ cầu thủ nhi đồng đến ngôi sao sân cỏ của hai anh đã truyền ngọn lửa đam mê và niềm tin cho các cầu thủ nhí có mặt tại sự kiện.

Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 không chỉ đơn thuần là một giải đấu, mà còn là hành trình nơi thể thao đóng vai trò là "người thầy vĩ đại", dạy các em về lòng dũng cảm, kỷ luật và tinh thần đồng đội - những bài học quý giá sẽ đồng hành cùng các em trong suốt cuộc đời.