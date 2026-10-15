Thủ khoa lớp 10 Hà Nội 'vượt cấp' giành giải Nhất học sinh giỏi Văn lớp 12

(VTC News) -

Trần Minh Hà, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm 2026, vừa giành giải Nhất môn Ngữ văn tại kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố dành cho học sinh lớp 12 năm học 2026-2027. Hà hiện là học sinh lớp 10 Trường THCS&THPT Newton.

Theo công bố của Sở GD&ĐT Hà Nội, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027, Trần Minh Hà, học sinh lớp 10S01-E, Trường THCS&THPT Newton, đạt giải Nhất môn Ngữ văn.

Trước đó, Hà được biết đến với thành tích thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm 2026, đạt tổng điểm xét tuyển 29,75. Trong đó, em đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn, 9,5 điểm môn Toán và 10 điểm môn Tiếng Anh, cùng 1 điểm ưu tiên theo diện được áp dụng do có mẹ là người dân tộc Mường.

Trần Minh Hà - thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 vừa “vượt cấp” đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố cho học sinh khối 12. (Ảnh: NVCC)

Từ thành tích nổi bật trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đến giải Nhất học sinh giỏi Ngữ văn ở cấp học cao hơn, hành trình của Minh Hà gây chú ý bởi sự chuyển hướng môn học và quá trình nỗ lực sau những lần chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Từ niềm yêu thích Toán đến lựa chọn Ngữ văn

Ít ai biết rằng, Toán mới là môn học Minh Hà yêu thích từ nhỏ. Em từng giành nhiều giải thưởng liên quan đến môn học này. Khi học lớp 7, Hà vẫn nằm trong nhóm học sinh được bồi dưỡng đội tuyển Toán của trường.

Bước ngoặt đến khi mẹ nhận thấy con có khả năng tổng hợp ý và diễn đạt tốt, từ đó động viên em thử sức với Ngữ văn. Sau quá trình tìm hiểu, Hà quyết định chuyển hướng, dành nhiều thời gian hơn cho môn học đòi hỏi khả năng đọc hiểu, phân tích và diễn đạt bằng ngôn ngữ.

Tuy nhiên, con đường theo đuổi Ngữ văn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Năm lớp 8, Hà tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố dành cho học sinh lớp 9 nhưng không đạt kết quả như mong đợi. Thất bại khiến em buồn bã, thậm chí có lúc mất niềm tin vào bản thân.

Thay vì từ bỏ, nữ sinh lựa chọn nhìn lại những hạn chế của mình, tìm hiểu nguyên nhân bài làm chưa tốt và sửa từng lỗi trong quá trình luyện viết. Những điều chỉnh ấy dần mang lại kết quả. Đến lớp 9, bài viết của Hà tiến bộ rõ rệt, khiến các thầy cô bất ngờ. Em giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố dành cho học sinh lớp 9.

Nhìn lại trải nghiệm này, Hà cho rằng “việc không đạt được mục tiêu ở một thời điểm không có nghĩa là bản thân không thể tiến bộ”.

Bí quyết học tập: Hiểu bản chất, sửa từng lỗi sai

Chia sẻ về phương pháp học tập, Minh Hà cho biết em chú trọng hiểu bản chất vấn đề và khắc phục những lỗi sai của bản thân, thay vì chỉ đặt mục tiêu chung chung là học tốt.

“Em không đặt mục tiêu chung chung”, Hà hé lộ bí quyết của bản thân là xác định rõ ràng mức điểm trung bình muốn đạt, sau đó lên kế hoạch rõ ràng để hiện thực hóa mục tiêu đó. Với cách học này, mục tiêu được cụ thể hóa thành những yêu cầu có thể theo dõi, đánh giá. Từ kết quả thực tế, nữ sinh có thể nhận ra phần kiến thức hoặc kỹ năng còn hạn chế để điều chỉnh phương pháp học.

Minh Hà phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.

Đối với Ngữ văn, quá trình tiến bộ của Hà gắn liền với việc nhìn nhận những điểm yếu trong bài viết và kiên trì sửa chữa. Trải nghiệm từ kỳ thi học sinh giỏi năm lớp 8 giúp em hiểu rằng nỗ lực không chỉ nằm ở thời gian học, mà còn ở khả năng nhận ra điều chưa tốt và tìm cách khắc phục.

Sau giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, Minh Hà tiếp tục thử sức ở kỳ thi dành cho học sinh lớp 12 khi đang học lớp 10. Kết quả lần này cho thấy em đã có thêm một dấu mốc đáng chú ý trên hành trình theo đuổi môn Ngữ văn.

Từ một học sinh yêu Toán chuyển sang theo đuổi Ngữ văn, Minh Hà đã trải qua cả những lần chưa đạt kỳ vọng lẫn những kết quả đáng ghi nhận.

“Thành tích vượt cấp lần này là dấu mốc mới trong hành trình học tập của em, đồng thời là kết quả của việc xác định mục tiêu, rèn luyện và chủ động điều chỉnh phương pháp học khi gặp khó khăn”, Minh Hà chia sẻ.