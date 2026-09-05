Thủ khoa toàn quốc được vinh danh tại lễ khai giảng Đại học Ngoại thương

(VTC News) -

Sáng nay 5/9, tại lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương, Phạm Bích Phương, tân sinh viên K65 ngành Kinh tế đối ngoại, được nhà trường vinh danh và trao giấy khen sau khi đạt thành tích thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Cũng tại buổi lễ, Phương được lựa chọn đại diện tân sinh viên K65 phát biểu trước toàn trường.

Phạm Bích Phương là Thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, với tổng điểm Toán, Lý, Hóa, Văn đạt 38,50/40.

Tại Trường Đại học Ngoại thương, Bích Phương đạt 29,50/30 điểm xét tuyển khối A00, mức điểm cao nhất toàn trường, đồng thời đạt 129 điểm HSA và trúng tuyển Chương trình tiêu chuẩn ngành Kinh tế đối ngoại.

Phạm Bích Phương. (Ảnh: Lệ Thu)

Với Phương, đây là một khoảnh khắc đặc biệt sau những năm tháng miệt mài học tập tại quê nhà Hải Phòng. Nhưng câu chuyện của nữ thủ khoa đứng trên sân khấu Ngoại thương không chỉ bắt đầu từ một bảng điểm đẹp. Đằng sau thành tích ấy là hành trình của một nữ sinh trường không chuyên, từng nhiều lần hoài nghi chính mình nhưng chưa bao giờ ngừng cố gắng.

Từ ngôi trường không chuyên vào đại học top đầu

Phạm Bích Phương sinh năm 2008, là cựu học sinh Trường THPT Thanh Miện II, Hải Phòng. Ngay từ những năm đầu THPT, Phương đã đặt mục tiêu vào nhóm các trường đại học hàng đầu. Nữ sinh hiểu rằng nếu không có lợi thế về môi trường chuyên, bản thân càng phải chủ động trong việc tích lũy kiến thức.

Từ lớp 10 đến lớp 12, nữ sinh duy trì việc học kiến thức trên lớp, đồng thời chủ động tìm hiểu thêm tài liệu bên ngoài. Em cũng tham gia các kỳ thi riêng để mở rộng cơ hội xét tuyển.

Các kỳ thi có cách thức và yêu cầu khác nhau, buộc Bích Phương phải tự xây dựng lộ trình, phân bổ thời gian và duy trì kỷ luật. Nữ sinh cho rằng, điều quan trọng là mình cần xây dựng được một lộ trình và xây dựng những cái thời gian biểu để mình giữ vững sự kỷ luật, cũng như không bị áp lực hay bị rối.

Toán, Vật lý và Hóa học là những môn Phương có thế mạnh. Trong ba năm THPT, điểm các môn này thường xuyên ở mức 9,8-9,9; điểm trung bình học tập của em khoảng 9,4-9,5. Tuy nhiên, những kết quả ấy không có nghĩa hành trình học tập của Phương luôn thuận lợi.

Có những lúc điểm số thi thử liên tục “giậm chân tại chỗ” quanh mức 8 ở một môn mà bản thân vốn tự tin, khiến nữ sinh hoài nghi chán nản, tự hỏi liệu vấn đề nằm ở chính mình hay phương pháp học.

Với một học sinh đang hướng tới những trường đại học có mức cạnh tranh cao, cảm giác ấy tạo ra không ít áp lực. Phương từng lo nếu kết quả cứ như vậy, liệu em có đủ khả năng đạt mục tiêu hay không. Tuy nhiên, thay vì coi điểm số của một vài bài kiểm tra là giới hạn của mình, em tiếp tục luyện tập và điều chỉnh cách học.

Thủ khoa toàn quốc Phạm Bích Phương được PGS.TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương - trao giấy khen, huy chương vinh danh tại lễ khai giảng.

Chính những lúc áp lực nhất, Phương thường tâm sự với mẹ. Bố Phương mất sớm, mẹ em là giáo viên, một mình nuôi ba người con. Phương có hai em, một trai và một gái.

Mẹ không yêu cầu Phương phải đạt một thành tích cụ thể, điều mẹ nhắc con gái là hãy cố gắng hết sức. Phương tiếp tục luyện tập, điều chỉnh cách học và cố gắng giữ trạng thái tinh thần ổn định.

Ngày Phương ra Hà Nội nhập học, mẹ tiếp tục đồng hành cùng con. Từ quê nhà Hải Phòng đến Hà Nội, người mẹ đã chứng kiến con gái đi qua những năm THPT, những kỳ thi, những lúc điểm số chưa như mong muốn, rồi khoảnh khắc cái tên Phạm Bích Phương xuất hiện ở vị trí thủ khoa toàn quốc.

“Em chưa bao giờ mơ là mình sẽ được thủ khoa. Em cho rằng mình may mắn khi trong suốt hành trình luôn có gia đình, bạn bè và thầy cô hỗ trợ”, nữ thủ khoa bày tỏ sự xúc động và biết ơn.

Sẵn sàng chinh phục những thử thách mới

Sau khi trở thành thủ khoa toàn quốc, Phương đỗ nguyện vọng 1, nhập học ngành Kinh tế đối ngoại, chương trình tiêu chuẩn, Trường Đại học Ngoại thương. Với em, đỗ Ngoại thương không phải đích đến, đó là điểm bắt đầu.

Nữ sinh không bước vào đại học với tâm thế cho rằng mình đã đủ giỏi, Phương xác định chuẩn bị cho mình một tinh thần là ham học hỏi và cầu tiến. Phương dự định trau dồi Tiếng Anh, định hướng tìm hiểu và trau dồi chuyên môn để tương lai phát triển ở lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Trong ngày con gái nhập học, mẹ Phương chỉ nhắn nhủ một điều giản dị: “Con cứ tự tin, vững bước trên lựa chọn của mình”.

Phương và mẹ tại lễ khai giảng năm học 2026-2027, sáng 5/9.

Có lẽ lời dặn ấy cũng là điều Phương cần nhất khi bắt đầu cuộc sống đại học. Bởi dù đã đứng ở vị trí cao nhất về kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, em hiểu rằng bước vào Ngoại thương đồng nghĩa với việc bắt đầu một môi trường mới, thử thách mới, với những người bạn cũng có năng lực và khát vọng.

Cô Nguyễn Thị Thúy, mẹ của Phương, nhận xét, cô gái không quá hướng ngoại nhưng có nội lực và khả năng tự thúc đẩy bản thân mạnh mẽ: “Con sống tinh tế, biết quan sát, quan tâm đến các em và thường tự tìm cách vượt qua những lúc chững lại”.

Trong bài phát biểu đại diện tân sinh viên K65 tại lễ khai giảng, Phương không kể về mình như một người chưa từng thất bại. Ngược lại, nữ thủ khoa nhắc tới những lần áp lực, những lúc muốn từ bỏ: “Trước khi có cơ hội được đứng đây hôm nay, em cũng đã từng thất bại, từng áp lực và nhiều lần muốn từ bỏ”. Chính tinh thần “Cứ đi rồi sẽ đến” đã giúp Phương đạt được những mục tiêu mơ ước.

Bích Phương nhắn nhủ những học sinh đang ấp ủ giấc mơ bước vào các môi trường đại học có tính cạnh tranh cao hãy tập trung tinh thần, vượt qua thử thách.

“Bước vào giảng đường ngôi trường mơ ước, em mong muốn trở thành phiên bản tuyệt vời hơn của chính mình như lời nhắn nhủ của cô Hiệu trưởng Phạm Thu Hương tới các tân sinh viên trước năm học mới”, Phương tâm sự.