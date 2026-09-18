Tin lời 'sạch mụn sau 3 ngày', nữ sinh nhập viện với mặt sưng phù 'như ong đốt'

(VTC News) -

Nhu cầu làm đẹp của học sinh, sinh viên thường tăng vọt vào dịp cuối hè do tâm lý muốn có diện mạo chỉn chu trong ngày tựu trường. Đánh trúng điểm yếu này, nhiều cơ sở thẩm mỹ tung chiêu quảng cáo “sạch mụn sau 3 ngày”, “thay da đổi vận” khiến không ít người sập bẫy.

Trước ngày tập trung đại học, H.A.C. (20 tuổi, Hà Nội) tìm đến một spa gần nhà chỉ để xử lý vài nốt mụn ẩn. Tin vào lời hứa “sạch mụn cấp tốc”, nữ sinh đồng ý thực hiện liệu trình nặn mụn kết hợp can thiệp xâm lấn.

Mấy ngày đầu, da bắt đầu khô và bong tróc. Cứ nghĩ sản phẩm đang phát huy tác dụng, C. chịu đựng cơn đau rát đang tăng dần. Ít ngày sau, hai bên má cô rực đỏ, mụn mủ bùng phát dữ dội cả ở những vùng da lành. Cuống quít thoa thêm kem phục hồi mua trên mạng, tình trạng của C. càng vượt tầm kiểm soát.

Nữ sinh D.T.H (16 tuổi) cũng nhập viện trong tình trạng gương mặt sưng nề, bỏng rát. Gia đình cho biết mặt cô gái sưng vù “như bị ong đốt” chỉ sau một liệu trình xử lý mụn siêu tốc, dù trước đó tổn thương trên da không đáng kể.

Bác sĩ Thành kiểm tra tình trạng tổn thương trên da mặt bệnh nhân. (Ảnh: BSCC)

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, cho biết những tuần gần đây liên tục tiếp nhận các bệnh nhân trẻ là nạn nhân của việc làm đẹp siêu tốc. Nhiều bạn vốn chỉ bị mụn nhẹ, nhưng vì nôn nóng liên tục nặn mụn, peel da sai nồng độ hoặc dùng sản phẩm chứa hoạt chất quá mạnh.

Hậu quả là hàng rào bảo vệ da bị phá hủy hoàn toàn. Bệnh nhân không chỉ đối mặt với cơn đau rát, viêm nhiễm nặng mà còn đối diện nguy cơ thâm sẹo kéo dài. Theo bác sĩ Thành, quy trình điều trị mụn chuẩn khoa học cần tính bằng tuần, bằng tháng chứ không thể ép làn da chạy theo “deadline” vài ngày.

Khi da bùng phát biến chứng, việc tiếp tục can thiệp chồng chéo bằng các liệu trình “cứu viện” chỉ làm tình trạng tồi tệ hơn. Bác sĩ khuyến cáo các bạn trẻ nên giữ chu trình chăm sóc da tối giản, tránh tự ý cạy nặn hoặc dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc. Nếu mụn viêm kéo dài, việc thăm khám trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa là con đường an toàn và tiết kiệm thời gian nhất.