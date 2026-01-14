Đắp lá điều trị mụn lưng, người phụ nữ ở Quảng Trị bị hoại tử

(VTC News) -

Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị), cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, chữa trị cho một phụ nữ bị hoại tử vùng lưng do điều trị mụn nhọt theo phương pháp đắp lá được truyền miệng.

Bệnh nhân là bà N.T.M. (69 tuổi, trú tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị), nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, đau nhức dữ dội vùng lưng. Các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy có dấu hiệu hiệu nhiễm trùng nặng.

Theo bác sĩ Võ Nhật Nam, khoa Ngoại - Gây mê hồi sức Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, kết quả kiểm tra cho thấy vết hoại tử nghiêm trọng có diện tích khoảng 4x4 cm, vùng viêm đỏ có nguy cơ hoại tử khoảng 10x10 cm. Ổ nhiễm trùng có nguy cơ lan rộng gây nhiễm trùng máu và nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng chức gan, thận, não…

Khai thác bệnh sử, các bác sỹ được biết, từ nhiều ngày trước nhập viện, bà M. phát hiện mụn nhọt ở lưng, đã đi khám tại trạm y tế và được cấp thuốc kháng sinh. Tuy nhiên sau đó 2 ngày, bà tự ý ngưng thuốc và đắp lá theo kinh nghiệm truyền miệng. Các nguyên liệu được sử dụng gồm lá dâm bụt, lá sống đời, lá xấu hổ, lá mui, lá cây gió (tên địa phương), tỏi và muối hạt, tất cả được giã nhuyễn rồi đắp trực tiếp lên vùng nhọt.

Chỉ sau 2 ngày đắp lá, vùng lưng của bà M. xuất hiện tình trạng sưng nề lan rộng, da lở loét, chảy nhiều dịch. Cảm giác đau dữ dội lan khắp lưng. Thấy dấu hiệu nặng dần, gia đình đưa bà đến bệnh viện.

Các bác sỹ chỉ định kháng sinh phổ rộng để chống nhiễm trùng và phẫu thuật cắt lọc, rạch tháo mủ. Sau thời gian theo dõi và chăm sóc tích cực, hiện các chỉ số của bà ổn định, vết thương có dấu hiệu phục hồi tốt.

Bác sỹ Võ Nhật Nam khuyến cáo người dân không nên sử dụng các mẹo chữa bệnh truyền miệng, chưa được khoa học chứng minh, bởi các phương pháp và thuốc không phù hợp có thể khiến bệnh nặng hơn, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Khi bệnh có dấu hiệu chuyển nặng, cần sớm đến cơ sở y tế được được thăm khám, điều trị.