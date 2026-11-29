Mỹ đang lên kế hoạch loại biên từ 50 đến 60 tiêm kích F-15C/D Eagle, dòng máy bay được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không. Động thái này làm dấy lên tranh luận về khả năng chuyển giao số máy bay sắp nghỉ hưu cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev vẫn thiếu tiêm kích và đang phải đối phó với các đợt tập kích bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Trong đề xuất ngân sách năm tài chính 2027, Không quân Mỹ cũng dự kiến loại biên 20 chiếc F-15E Strike Eagle đời cũ nhất, vẫn sử dụng động cơ Pratt & Whitney F100-PW-220.

Hiện Không quân Mỹ vận hành 216 chiếc F-15E, nhưng chỉ có kế hoạch duy trì 99 chiếc trong dài hạn. Trong khi đó, một số máy bay F-15C/D thuộc phiên bản Platinum vẫn được giữ lại để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ nội địa đến năm 2030, trước khi những chiếc cuối cùng chính thức nghỉ hưu.

Tiêm kích F-15 của Mỹ. Ảnh: Defense Express

Trước kế hoạch cắt giảm đội bay này, một số ý kiến cho rằng Mỹ nên cân nhắc chuyển giao các tiêm kích F-15C/D cho Ukraine. Quốc gia Đông Âu hiện vẫn cần thêm máy bay chiến đấu để tăng cường khả năng phòng không, đặc biệt trong nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hành trình và UAV Nga.

Ukraine đang vận hành các tiêm kích F-16 do phương Tây viện trợ, nhưng số lượng hiện có vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tác chiến. Theo các ước tính, Kiev đang sở hữu khoảng 40-50 chiếc F-16, trong đó 5 chiếc được xác nhận đã bị mất do tai nạn hoặc bị bắn hạ.

Bên cạnh tổn thất máy bay, Ukraine còn gặp khó khăn về nguồn cung tên lửa không đối không và công tác bảo dưỡng. Chuyên trang quân sự TWZ từng mô tả tình trạng này là một cuộc khủng hoảng về khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào năm 2022, Ukraine đã nhiều lần đề nghị phương Tây cung cấp tiêm kích F-15. Đề xuất này tiếp tục được nhắc đến mỗi khi Mỹ công bố kế hoạch ngân sách quốc phòng mới. Trong khi đó, Bỉ đã cam kết chuyển giao 10 chiếc F-16 và 2 tiêm kích Mirage cho Ukraine trước cuối năm 2026.

Vậy những chiếc F-15C/D sắp bị loại biên có thể giúp Ukraine tăng cường sức mạnh không quân hay không? Xét trên cả phương diện tác chiến và hậu cần, phương án này có những lợi thế nhưng cũng đi kèm không ít trở ngại.

Những lợi thế nếu Ukraine tiếp nhận F-15

F-15 là dòng tiêm kích hạng nặng, có radar mạnh, tầm hoạt động xa và khả năng mang theo số lượng lớn tên lửa. Những đặc điểm này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh Ukraine phải triển khai máy bay chiến đấu trên không phận rộng lớn, chủ yếu để đánh chặn tên lửa hành trình cùng UAV Shahed của Nga trong các đợt tập kích ban đêm.

So với F-16, F-15 có lợi thế về dung tích nhiên liệu và thời gian hoạt động trên không, cho phép duy trì tuần tra trong thời gian dài hơn mà không phải hy sinh quá nhiều khả năng cơ động.

Cả F-15 và F-16 đều được trang bị pháo 6 nòng M61A1 Vulcan cỡ 20mm. Tuy nhiên, F-15 mang theo tối đa 940 viên đạn, gần gấp đôi con số 511 viên trên F-16. Đây là lợi thế đáng kể trong những nhiệm vụ đánh chặn UAV, vốn đòi hỏi máy bay phải sử dụng hỏa lực với tần suất tương đối cao.

Việc tiếp nhận F-15 cũng có thể phù hợp với một phần cơ cấu lực lượng hiện có của Ukraine. Năm 2022, Hội đồng Đại Tây Dương từng đề xuất thay thế các tiêm kích Su-27 của Ukraine bằng F-15C, đồng thời thay thế MiG-29 bằng F-16.

Các phi công Ukraine từng điều khiển Su-27 đã có kinh nghiệm với dòng tiêm kích hạng nặng hai động cơ, qua đó có thể thuận lợi hơn trong quá trình chuyển đổi sang F-15. Trong khi đó, phi công và sĩ quan điều hướng trên các máy bay Su-24 của Ukraine đã quen với mô hình tổ bay hai người, tương tự cách bố trí trên biến thể F-15E Strike Eagle.

Một số chiếc F-15C hiện nay còn được nâng cấp radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) APG-63(V)3. Hệ thống này giúp cải thiện khả năng phát hiện, theo dõi mục tiêu và độ tin cậy so với các thế hệ radar cũ hơn.

Với tầm hoạt động xa, khả năng mang theo nhiều vũ khí và thành tích tác chiến đã được kiểm chứng, F-15 có thể bổ sung đáng kể năng lực phòng không và đánh chặn của Ukraine nếu được chuyển giao.

Những trở ngại khi Ukraine tiếp nhận F-15

Tuy nhiên, F-15 không phải lựa chọn duy nhất dành cho Ukraine. Thụy Điển dự kiến chuyển giao 16 chiếc tiêm kích Saab Gripen JAS-39C/D, thuộc các phiên bản cũ hơn, cho Kiev vào đầu 2027. Ukraine cũng có kế hoạch mua các phiên bản Gripen E hiện đại hơn, với thời điểm bàn giao dự kiến vào năm 2029 hoặc 2030.

Trong điều kiện tác chiến hiện nay, Gripen được đánh giá có một số lợi thế phù hợp hơn với nhu cầu của Ukraine.

Dòng tiêm kích này được thiết kế để có thể cất, hạ cánh trên các đường băng dã chiến, thậm chí cả những đoạn đường bộ được chuẩn bị phù hợp. Quá trình tái trang bị vũ khí và tiếp nhiên liệu cũng có thể được thực hiện nhanh chóng với lực lượng mặt đất tương đối nhỏ.

Ngược lại, F-15 đòi hỏi đường băng dài hơn và hệ thống cơ sở hạ tầng hàng không chuyên dụng. Trong bối cảnh Nga liên tục tập kích các sân bay Ukraine, việc tập trung vận hành những chiếc F-15 tại một số căn cứ cố định có thể làm gia tăng nguy cơ chúng trở thành mục tiêu tấn công.

Ngay từ năm 2022, các nhà phân tích đã cảnh báo rằng việc tiếp nhận F-15 hoặc F-16 không đơn thuần là bổ sung máy bay chiến đấu. Ukraine còn cần nguồn linh kiện thay thế, đội ngũ kỹ thuật viên, cơ sở bảo dưỡng, đường băng phù hợp và thời gian đào tạo phi công.

Những thách thức này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ukraine đã phải đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình tiếp nhận và duy trì hoạt động của đội bay F-16.

Nếu tiếp nhận thêm F-15, Không quân Ukraine sẽ phải vận hành một dòng máy bay phương Tây khác, kéo theo hệ thống cung ứng phụ tùng, thiết bị chuyên dụng và quy trình đào tạo riêng. Điều này có thể tạo thêm áp lực cho lực lượng vốn đang xây dựng năng lực bảo dưỡng F-16 và chuẩn bị tiếp nhận Gripen.

Ngoài ra, biến thể F-15E Strike Eagle cần một sĩ quan hệ thống vũ khí ngồi ở ghế sau cùng phi công. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine phải đào tạo thêm nhân lực và tổ chức vận hành tổ bay hai người. Tuy nhiên, trở ngại này không áp dụng với F-15C/D, vốn chỉ cần một phi công điều khiển.

Không quân Mỹ cũng cần duy trì đội bay F-15

Một yếu tố khác có thể khiến Washington khó chấp thuận chuyển giao F-15 cho Kiev là nhu cầu của chính quân đội Mỹ.

Không quân Mỹ đã mất ít nhất 4 chiếc F-15E trong Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ nhiều lần ngăn cản kế hoạch loại biên các máy bay F-15E.

Hiện Không quân Mỹ muốn tăng số lượng đặt mua tiêm kích F-15EX Eagle II lên hơn gấp đôi, đạt 267 chiếc, nhằm thay thế các máy bay Strike Eagle hiện có. Tuy nhiên, cho đến khi những chiếc F-15EX được bàn giao đầy đủ, các máy bay F-15 còn khả năng hoạt động vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì năng lực tác chiến của quân chủng này.

Các nhà lập pháp Mỹ từng phản đối việc cắt giảm đội bay F-15 có thể sẽ không dễ dàng chấp thuận chuyển giao những máy bay còn sử dụng được cho Ukraine.

Bên cạnh đó, Không quân Mỹ cũng đang gặp khó khăn về nguồn cung linh kiện thay thế. Để duy trì hoạt động của đội bay F-15C/D đã cũ, lực lượng này phải tháo dỡ linh kiện từ một số máy bay khác để phục vụ công tác sửa chữa.

Mỹ dự kiến tiếp tục duy trì một số lượng hạn chế F-15C/D đến năm 2030, trong thời gian chuyển đổi sang các dòng F-15EX Eagle II và F-35.

Đáng chú ý, hơn 75% số máy bay F-15C/D hiện phải chịu những hạn chế về tốc độ hoặc tải trọng do vấn đề về kết cấu khung thân. Điều này khiến nhu cầu tháo dỡ linh kiện từ các máy bay khác để duy trì hoạt động ngày càng tăng, trong khi nguồn phụ tùng thay thế cho những dòng máy bay cũ cũng ngày càng khan hiếm.

Những yếu tố trên cho thấy, dù F-15C/D có thể mang lại một số lợi thế tác chiến đáng kể cho Ukraine, khả năng chuyển giao thực tế vẫn phụ thuộc vào tình trạng kỹ thuật của máy bay, nhu cầu duy trì lực lượng của Mỹ và năng lực tiếp nhận, bảo dưỡng của Kiev.