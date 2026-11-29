Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Vanuatu, Jotham Napat và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11/2026 đến ngày 4/12/2026.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Australia kiêm nhiệm Cộng hòa Vanuatu Phạm Hùng Tâm trao đổi với báo chí về quan hệ song phương và về chuyến thăm đặc biệt này.

Sự gắn kết lâu đời

Vanuatu là một quốc gia nằm ở Nam Thái Bình Dương. Tuy có vị trí địa lý khá xa so với Việt Nam nhưng từ đầu thế kỷ 20, những người Việt đầu tiên đã đặt chân đến Vanuatu. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 3/3/1982.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết hơn bốn thập niên qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị và những giá trị cơ bản: tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình và đề cao vai trò của luật pháp quốc tế. Hai dân tộc có những chặng đường lịch sử khác nhau nhưng cùng thấu hiểu giá trị của độc lập, tự chủ và khát vọng phát triển.

Điểm tựa đặc biệt của quan hệ hai nước là sự gắn kết giữa nhân dân, bắt nguồn từ cộng đồng người Việt tại Vanuatu, hồi đó được gọi là người “Chân Đăng”. Cộng đồng này đã có mặt tại Tân Đảo, tức Vanuatu ngày nay, từ những thập niên 20 của thế kỷ trước để làm việc tại các đồn điền.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm và Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat. (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Australia)

Theo một số tư liệu, có thời kỳ cộng đồng người Việt chiếm gần 10% dân số Vanuatu. Quy mô cộng đồng ngày nay nhỏ do đa số đã hồi hương, song số người gốc Việt còn trụ lại này đã hội nhập sâu vào xã hội sở tại, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Vanuatu và vẫn giữ tình cảm với quê hương. Họ là nhịp cầu tình cảm giúp tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Đó cũng là lý do nhiều người dân Vanuatu luôn dành cho Việt Nam sự quý mến chân thành.

Giáo dục-điểm sáng của quan hệ song phương

Hiện nay quan hệ giữa Việt Nam và Vanuatu được triển khai trên một số lĩnh vực gồm chính trị-đối ngoại, kinh tế thương mại và giáo dục.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết, trên lĩnh vực chính trị - đối ngoại, hai bên duy trì đều đặn trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đồng thời phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Với tư cách là hai quốc gia có tiếng nói riêng và có trách nhiệm, Việt Nam và Vanuatu có nhiều điểm tương đồng về hòa bình, an ninh, luật pháp quốc tế và phát triển bền vững.

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, tháng 1/2026, Thủ tướng Vanuatu đã có chuyến thăm cá nhân đến Việt Nam, gặp gỡ, động viên lưu học sinh Vanuatu tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Hà Nội, đồng thời tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Điều đó cho thấy lãnh đạo Vanuatu quan tâm thiết thực đến giáo dục, nguồn nhân lực trẻ và hợp tác phát triển với Việt Nam.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh, giáo dục - đào tạo là điểm sáng trong hợp tác song phương. Hiện có khoảng 160 sinh viên Vanuatu đang học tập tại Việt Nam, theo các chuyên ngành thiết thực như y sinh, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, môi trường, hàng hải và thủy sản.

“Phần lớn các em sang Việt Nam học tập theo chương trình học bổng do Chính phủ Vanuatu tài trợ, một số theo học bổng của các trường đại học Việt Nam. Riêng sinh viên Vanuatu học tại Đại học Thái Bình Dương theo học bổng của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)”, Đại sứ Phạm Hùng Tâm thông tin.

Sinh viên Vanuatu cũng là những nhịp cầu nối giữa hai nước. Khi trở về, các em mang theo kiến thức, kỹ năng và tình cảm với đất nước, con người Việt Nam, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho Vanuatu, cũng như đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho rằng, hiện quy mô hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng của hai bên. Phần lớn hàng hóa Việt Nam nhập vào Vanuatu vẫn phải qua bên thứ ba, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh, do khoảng cách địa lý, thiếu kết nối vận tải trực tiếp, thông tin thị trường hạn chế và doanh nghiệp hai bên chưa có nhiều cơ hội tiếp cận nhau.

Tuy vậy, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho rằng dư địa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế còn rất lớn. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao: Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, chế biến thủy sản, lương thực, hàng tiêu dùng, công nghệ và đào tạo; Vanuatu có tiềm năng về nông sản đặc sản, hải sản, du lịch sinh thái và tài nguyên biển.

Tiếp thêm xung lực mới cho quan hệ song phương

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho biết, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Jotham Napat là để triển khai chính sách đối ngoại “là bạn với tất cả các nước” và đa dạng hóa đối tác kinh tế của Vanuatu, giúp nước này tìm kiếm các cơ hội tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi và học hỏi kinh nghiệm phát triển đất nước của Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh việc tiếp đón Thủ tướng Jotham Napat là cơ hội làm sâu sắc quan hệ với Vanuatu, đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới, thiết thực và hiệu quả hơn, đồng thời giúp Việt Nam khai phá, mở rộng quan hệ hợp tác với khu vực Nam Thái Bình Dương, tìm kiếm các cơ hội kết nối nguồn lực và nâng cao sức mạnh đất nước. Chuyến thăm cũng truyền tải thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm, coi trọng bạn bè, đối tác gần xa, kiên trì mở rộng hợp tác trên cơ sở độc lập, tự chủ, bình đẳng và cùng có lợi.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm khẳng định chuyến thăm mang ý nghĩa lớn đối với quan hệ song phương. Thứ nhất, đây là lần thứ hai một Thủ tướng Vanuatu thăm chính thức Việt Nam, sau chuyến thăm của Thủ tướng Joe Natuman năm 2014. Khoảng cách hơn một thập niên giữa hai chuyến thăm ở tầm này cho thấy quan hệ cần được tiếp thêm xung lực mới, và chuyến thăm lần này đáp ứng đúng yêu cầu đó.

Thứ hai, chuyến thăm diễn ra khi hai nước đã có hơn bốn thập niên quan hệ và bối cảnh khu vực, quốc tế đang thay đổi nhanh. Cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và chuyển đổi số đang đặt ra những thách thức chung. Các nước vừa và nhỏ càng cần liên kết, phối hợp lập trường và cùng lên tiếng bảo vệ một trật tự dựa trên luật lệ.

Thứ ba, chuyến thăm khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Việt Nam; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam coi trọng quan hệ với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, nhóm nước có vai trò ngày càng quan trọng trong một số vấn đề toàn cầu, nhất là ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ đại dương. Vanuatu thuộc nhóm đi đầu trong những nỗ lực này.

Xây dựng tầm nhìn cho tương lai

Đại sứ Phạm Hùng Tâm chia sẻ, trong thời gian thăm Việt Nam, Thủ tướng Vanuatu dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam; thăm một số địa phương, cơ sở kinh tế và giáo dục tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp và lưu học sinh Vanuatu.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm tin tưởng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Jotham Napat sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới cho quan hệ song phương. Cụ thể, chuyến thăm sẽ thống nhất định hướng hợp tác lâu dài. Lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi sâu rộng về tầm nhìn quan hệ trong những năm tới, củng cố tin cậy chính trị và chuyển hóa tình cảm tốt đẹp thành hợp tác thực chất, trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và cùng có lợi.

Thứ hai, chuyến thăm sẽ tạo lập khuôn khổ pháp lý để mở rộng hợp tác. Hai bên dự kiến ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ. Văn kiện này có tác động thiết thực, tạo thuận lợi cho trao đổi đoàn, tăng tần suất tiếp xúc giữa các cơ quan chức năng hai nước.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ trao đổi về việc xúc tiến đàm phán các thỏa thuận chuyên ngành trong giáo dục, nghề cá, kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Việt Nam có kinh nghiệm nuôi trồng, chế biến thủy sản, trồng lúa và phát triển chuỗi giá trị, có thể chuyển giao kỹ thuật, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao sinh kế cho người dân Vanuatu. Hai bên cũng cần thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đồng thời khai thác tiềm năng hợp tác du lịch và đẩy mạnh giao lưu nhân dân.

Thứ ba, chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương. Hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tham vấn, phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các thể chế đa phương, qua đó đóng góp thiết thực hơn vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.