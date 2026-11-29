(VTC News) -

Về phía Mỹ, nguy cơ đóng cửa chính phủ đang gia tăng trước thời hạn ngân sách ngày 11/12. Quốc hội chưa đạt được đồng thuận về dự luật chi tiêu mới, trong đó gây tranh cãi lớn là đề xuất bổ sung 350 tỷ USD cho Bộ Quốc phòng của Tổng thống Donald Trump.

Một số nghị sĩ Cộng hòa muốn đưa 69 tỷ USD vào dự luật quốc phòng có sự ủng hộ của lưỡng đảng, trong khi nhiều nghị sĩ Dân chủ tìm cách sử dụng quyền thông qua ngân sách để gây sức ép buộc Nhà Trắng chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine cùng các Hạ nghị sĩ Yassamin Ansari và Ro Khanna yêu cầu phải có sự cho phép của Quốc hội đối với việc tiếp tục chiến tranh, thậm chí đe dọa phản đối các dự luật không hạn chế ngân sách dành cho hoạt động tiến công Iran. Tuy nhiên, nội bộ Đảng Dân chủ vẫn chia rẽ do lo ngại việc chính phủ đóng cửa sẽ khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời hoặc chậm nhận lương.

Phương án gia hạn ngân sách tạm thời sang đầu năm 2027 đang được cân nhắc. Đáng chú ý, khảo sát Reuters/Ipsos cho thấy 71% người Mỹ muốn Quốc hội khóa mới hành động để chấm dứt cuộc chiến với Iran, phản ánh sức ép dư luận ngày càng lớn đối với chính quyền Trump.

Ảnh vệ tinh được cho là thể hiện Iran đang xây dựng căn cứ ngầm giữa hai cơ sở hạt nhân. Nguồn: Google Earth

Trong khi đó, Iran đang đẩy nhanh xây dựng một tổ hợp ngầm quy mô lớn tại khu vực núi Behjatabad, miền Trung nước này, nằm giữa hai cơ sở hạt nhân quan trọng Isfahan và Natanz, cách mỗi địa điểm khoảng 62km.

Phân tích ảnh vệ tinh của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) cho thấy công trình bắt đầu hình thành từ tháng 12/2025, đến tháng 11/2026 đã xuất hiện hệ thống tường bao, nhiều chốt kiểm soát an ninh và ít nhất bốn cửa hầm đang được sử dụng.

Khi hoàn thành, tổ hợp có thể trải rộng khoảng 49km². Mục đích thực sự của công trình chưa được xác định. Một số chuyên gia nhận định, đây có thể là căn cứ tên lửa mới của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), song không loại trừ khả năng liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Diễn biến này càng đáng chú ý khi Iran được cho là đang sở hữu hơn 440kg uranium làm giàu ở mức 60%, đồng thời có mạng lưới đường hầm ngầm tại Isfahan để bảo vệ các vật liệu hạt nhân nhạy cảm.

Cùng lúc, nguy cơ Mỹ mở lại chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran vẫn hiện hữu. Ngày 26/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington chắc chắn sẽ tấn công khu vực Núi Pickaxe nếu quyết định tiến hành chiến dịch quân sự mới. Đây là tổ hợp ngầm gần Natanz, được cho là nằm sâu khoảng 100m dưới lòng đất và được bảo vệ bởi các lớp đá granite.

Iran khẳng định không có hoạt động hạt nhân tại đây nhưng IAEA chưa được tiếp cận để kiểm chứng.

Giới phân tích đánh giá việc phá hủy hoàn toàn cơ sở này sẽ là thách thức lớn đối với quân đội Mỹ, kể cả khi sử dụng bom xuyên phá boong-ke GBU-57. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran tiếp tục gia cố hệ thống phòng thủ và các lối vào đường hầm tại khu vực.