(VTC News) -

Trong thông báo cập nhật trên mạng xã hội X, Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) xác nhận trận động đất 6,7 độ richter xảy ra lúc 18h45 ngày 28/11/2026 (giờ Ấn Độ), gần bờ biển phía đông bán đảo Kamchatka.

Trận động đất có độ sâu chấn tiêu 188km với tâm chấn trận động đất ban đầu được xác định tại tọa độ 53,72 độ vĩ Bắc và 158,08 độ kinh Đông.

Động đất mạnh xảy ra ở Nga.

Hiện tại, chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) cũng thông tin trận động đất không gây nguy cơ sóng thần đối với Philippines.

Kamchatka nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi mảng kiến tạo Thái Bình Dương chìm xuống dưới mảng Okhotsk khiến khu vực này thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn.

Trước đó, ngày 30/7/2025, trận động đất mạnh 8,8 độ richter khác xảy ra ngoài khơi phía đông bán đảo Kamchatka. Các nhà khoa học Nga đánh giá đây là một trong những trận động đất có cường độ lớn nhất thế giới kể từ năm 1900, đồng thời là trận động đất mạnh nhất tại khu vực này kể từ năm 1952.

Thời điểm đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông báo trận động đất nói trên nằm ở độ sâu 19,3 km và có tâm chấn cách TP. Petropavlovsk-Kamchatsky thuộc vùng Kamchatka của Nga 119 km về phía đông - đông nam. USGS cũng đánh giá đây là một trong 10 trận động đất lớn nhất được ghi nhận.

Theo sau động đất, những cơn sóng thần đầu tiên ập vào bờ biển Severo-Kurilsk, một thị trấn thuộc vùng Sakhalin của Nga ở Thái Bình Dương. Hãng thông tấn RIA Novosti thông tin thêm chiều cao của sóng thần tại Severo-Kurilsk vượt quá 3 m và cơn mạnh nhất lên tới 5 m.

Ngay sau trận động đất 8,8 độ richter ở bán đảo Kamchatka, cảnh báo sóng thần cũng vang lên tại nhiều thị trấn ven biển trên khắp bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản và lệnh sơ tán được ban hành cho hàng chục ngàn người.