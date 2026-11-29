(VTC News) -

Động đất 5 độ richter ngoài khơi Mỹ, hàng chục dư chấn tiếp tục rung chuyển khu vực. (Nguồn: CNN)

Động đất khiến nhiều tòa nhà rung lắc mạnh, kính vỡ và người dân hoảng loạn sơ tán. Dù chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng, song đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực trong hơn một thập kỷ qua.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra lúc 9h30, với tâm chấn cách thành phố Manhattan Beach khoảng 6km về phía Tây-Tây Nam, ở độ sâu khoảng 12,2km. Đến 11h41 cùng ngày, một dư chấn mạnh 4,5 độ richter tiếp tục xảy ra, buộc Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) kích hoạt lại quy trình ứng phó động đất trên toàn thành phố.

USGS dự báo có 30% khả năng xuất hiện dư chấn từ 4,0 độ richter trở lên trong những ngày tới.

Rung chấn ảnh hưởng đến nhiều khu vực. Tại sân bay quốc tế Los Angeles (LAX), một số tấm trần rơi xuống, kính cửa sổ vỡ khiến hành khách phải tìm chỗ trú ẩn hoặc chạy ra ngoài. Một chuyến bay của hãng Delta cũng phải hủy hạ cánh. Tuy nhiên, kiểm tra ban đầu cho thấy đường băng không bị ảnh hưởng, hoạt động hàng không vẫn diễn ra bình thường.

Tại Redondo Beach, chuông báo động ô tô đồng loạt vang lên; rung chấn cũng được cảm nhận tại Santa Monica và Pasadena, cách tâm chấn khoảng 43km. Chính quyền Manhattan Beach đã đóng cửa cầu tàu để bảo đảm an toàn.

Nhiều người dân mô tả trận động đất gây hoảng sợ, đặc biệt với những người chưa từng trải qua rung chấn mạnh. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết người dân có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường, trong khi lực lượng cứu hỏa xác nhận chưa phát hiện thiệt hại đáng kể đối với các công trình trọng yếu hoặc trường hợp thương vong.

Theo các chuyên gia, đây là trận động đất lớn nhất tại khu vực Los Angeles kể từ trận động đất 5,1 độ ở La Habra năm 2014. Nhà địa chấn học Lucy Jones thuộc Viện Công nghệ California (Caltech) nhận định rung chấn lần này được cảm nhận trên phần lớn khu vực Los Angeles.

Bà cũng cho biết ba trận động đất khoảng 3 độ đã xảy ra ngoài khơi trong tuần trước, trong đó một trận gần Manhattan Beach có thể được xem là địa chấn báo trước cho sự kiện lần này.

Các chuyên gia cảnh báo dư chấn có thể tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới. Dù chưa gây thiệt hại nghiêm trọng, trận động đất một lần nữa cho thấy nguy cơ địa chấn tại Los Angeles, đòi hỏi người dân duy trì cảnh giác và chuẩn bị các phương án ứng phó cần thiết.