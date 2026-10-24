Mỹ nam kém 8 tuổi xin phép Lan Ngọc trước mỗi cảnh tình cảm ở 'Chị chị em em 3'

(VTC News) -

Phim điện ảnh Chị chị em em 3 quy tụ dàn diễn viên đình đám như Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn. Phim cũng đánh dấu màn trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc sau 4 năm im ắng. Cô đảm nhận vai chính Thị Liễu, mắt xích để tạo nên những mâu thuẫn cao trào cho các nhân vật.

Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất màn ảnh sau 4 năm.

Tại buổi công chiếu bộ phim vào tối 23/10, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cô dành 3 tháng chuẩn bị cho vai diễn, tìm hiểu về câu chuyện đời của nhân vật. Điều thú vị ở Thị Liễu là dù đứng trước những mối quan hệ phức tạp hay lễ giáo thời xưa, cô vẫn có những lựa chọn xuất phát từ cảm xúc riêng.

Nói về sự tái xuất này, người đẹp thừa nhận mỗi lần trở lại với điện ảnh của cô đều mang đến một cảm giác rất khác: “Sau một khoảng thời gian, tôi có thêm những trải nghiệm và góc nhìn mới về cuộc sống, nên cách tiếp cận nhân vật cũng thay đổi. Tôi hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy một màu sắc khác của mình trong phim, nhất là ở những khía cạnh mà trước đây bản thân chưa có nhiều cơ hội thể hiện”.

Trong phim, Lan Ngọc có nhiều cảnh nóng với Quốc Anh. Nam diễn viên cho biết trước khi quay, anh rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên đóng những phân đoạn táo bạo đến vậy. Anh nói lời xin phép bạn diễn trước mỗi cảnh để họ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng.

“Khi hoàn thành, tôi thấy mình đã vượt qua sự ngại ngùng ban đầu và thể hiện trọn vẹn nhân vật Văn Tài. Cảm ơn chị Lan Ngọc đã hỗ trợ tôi thoải mái để hoàn thành phân cảnh này. Tôi rất vui khi cả hai đã truyền tải được tình yêu đầy khao khát và giằng xé của các nhân vật”, anh tâm sự.

Quốc Anh và Lan Ngọc có nhiều cảnh táo bạo trong phim.

Bên cạnh Lan Ngọc và Quốc Anh, vai Thị Mầu của Kỳ Duyên cũng đem đến màu sắc thú vị. Lần thứ 2 đóng phim điện ảnh, Kỳ Duyên thử thách bản thân với một vai diễn khó, song cô hoàn thành khá ấn tượng.

Nàng hậu chia sẻ, Thị Mầu là một nhân vật có nhiều điều khiến cô phải suy nghĩ. Nhìn bên ngoài, nhân vật có thể tạo cảm giác rất tự tin và biết mình muốn gì, nhưng khi đi sâu hơn, Kỳ Duyên nhận ra có những mong muốn chưa chắc đã xuất phát từ chính bản thân Thị Mầu.

“Với tôi, thử thách là làm sao để thể hiện được những mâu thuẫn đó, để khán giả vừa có thể tò mò về Thị Mầu, vừa có thể hiểu vì sao cô ấy lại hành động như vậy”, người đẹp nói.

Đảm nhận vai Thị Nương - cô gái trẻ si mê anh nuôi, Chi Pu cho biết điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất về nhân vật là những cảm xúc không dễ dàng nói ra. Có những lúc con người ta phải sống theo vai trò mà mọi người mong đợi, trong khi bên trong lại có những mong muốn hoàn toàn khác.

Dàn diễn viên chính của “Chị chị em em 3”.

Chia sẻ thêm về bộ phim, nhà sản xuất Will Vũ khẳng định điều tuyệt vời nhất của dự án này chính là dàn diễn viên tài sắc vẹn toàn. Theo anh, Chị chị em em 3 khai thác những tâm tư phức tạp, dữ dội mà cũng rất đỗi dịu dàng, mong manh của phụ nữ khi đứng trước những thứ mà họ khao khát.

“Tôi rất vui khi ở mỗi phần, chúng tôi đều có thể thể hiện những khía cạnh khác nhau của phụ nữ, mà ở phần 3 này là cách họ đối diện với tình yêu”, nhà sản xuất chia sẻ.

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng nhấn mạnh điều anh muốn khai thác là những khao khát rất con người nhưng lại bị chi phối bởi lễ giáo, danh phận và kỳ vọng của người khác. Anh hy vọng điều cuốn hút khán giả không chỉ là những drama tranh đấu, mà còn là những câu chuyện cay đắng, éo le của số phận.

Phim điện ảnh Chị chị em em 3 sẽ bắt đầu ra rạp từ ngày 30/10/.