Căn nhà không mái che tập 6: Hạnh bị chủ nợ túm tóc trước mặt các con

(VTC News) -

Tập 6 phim Căn nhà không mái che lên sóng tối 21/10, tiếp tục hé lộ những biến cố trong cuộc sống của các nhân vật.

Mở đầu tập phim, mẹ Sơn nghiêm túc yêu cầu con trai tập trung học hành, nhấn mạnh: “Con phải học. Nhất định phải học. Con phải học đến nơi đến chốn cho mẹ”. Bà cũng giải thích lý do trước đây để Sơn sống thoải mái, nhưng giờ phải đưa con vào khuôn khổ.

Mẹ Sơn nghiêm khắc yêu cầu con trai tập trung học hành trong tập 6 “Căn nhà không mái che”.

Mẹ Sơn hỏi con trai có nhận ra rằng bố dù không về nhà nhưng cũng chẳng gọi điện hỏi han lấy một câu hay không. Sơn (Nam Việt) thẳng thắn đáp: “Bố con có vợ bé rồi, có cả con riêng nữa. Con trai đã học cấp 2 rồi”.

Trong khi đó, Thơ (Thu Hà Ceri) đến nhà Sơn để kèm học. Sau khi kiểm tra bài tập, cô nhanh chóng nhận ra Sơn hổng kiến thức từ cấp 2, khiến việc học ở lớp 10 trở nên khó khăn. Thơ nhận xét: “Cậu bị hổng kiến thức từ cấp 2, lẽ ra cậu phải đi học lại lớp 7, lớp 8 hay lớp 9, chứ không phải là nhảy cóc lên lớp 10 đâu”.

Sơn hỏi: “Muốn bỏ cuộc chưa?”. Thơ đáp tỉnh bơ: “Chưa. Nhưng mà tôi muốn tăng lương”. Màn đối đáp hài hước cho thấy hành trình kèm học của Thơ và Sơn sẽ còn nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Trái ngược với không khí căng thẳng tại nhà Sơn, bữa cơm của mẹ con Hạnh (Huyền Lizzie) mở đầu bằng những câu chuyện bình dị. Thơ vui vẻ kể với mẹ: “Ngày hôm nay sảng khoái quá đi mất mẹ ạ”. Khi Khang (Minh Xíu) hỏi lý do, cô giải thích rằng mình không còn bị bắt nạt, ăn uống cũng thấy ngon miệng, người khỏe khoắn hơn.

Khang lại có một ước mơ rất trẻ con: “Em ước là mình nhà hàng, không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Cứ vào là vào luôn, ăn luôn”. Trong khi đó, mong muốn của Thơ lại khiến bữa cơm trở nên xúc động hơn. Cô chỉ mong nhà không còn bị dột, mẹ không phải dậy sớm vất vả, em trai học giỏi hơn và người bố có thể đến thăm nhà.

Chồng cũ gây họa, nhóm chủ nợ đến tìm, túm tóc Hạnh trước mặt các con.

Thế nhưng, sự bình yên ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Đang lúc mẹ con Hạnh quây quần bên mâm cơm, một nhóm người lạ mặt có vẻ ngoài dữ dằn bất ngờ kéo đến sân nhà, lớn tiếng tìm Bình: “Thằng Bình đâu rồi? Thằng Bình đâu? Vào đây!”

Hạnh lập tức đứng lên, khẳng định cô và Minh đã ly hôn, mỗi người có cuộc sống riêng, đồng thời yêu cầu nhóm người kia đi nơi khác tìm người. Cô nói dứt khoát: “Tôi với anh ta ly hôn rồi. Giờ được ai nấy đi, các anh tìm người thì đi chỗ khác mà tìm”.

Tuy nhiên, lời giải thích không khiến những người này dịu xuống. Một kẻ trong nhóm hung hăng chất vấn: “Cái gì? Mày thách độ với tao à?” rồi lao vào túm tóc Hạnh. Tình huống khiến mẹ con Hạnh rơi vào cảnh hoảng loạn.

Việc nhóm chủ nợ tìm đến tận nhà đặt ra câu hỏi Bình đã gây ra chuyện gì và vì sao hậu quả lại đổ lên những người thân của anh.

Tập 6 phim Căn nhà không mái che lên sóng 20h00 tối 21/10 trên VTV3.