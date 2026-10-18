'Trại buôn người' lập kỳ tích, vươn lên top 1 phòng vé Việt 2026

(VTC News) -

Theo thống kê của Box Office Vietnam sáng 18/10, phim Trại buôn ngườiđạt doanh thu hơn 451 tỷ đồng. Phim vượt Thỏ ơi của Trấn Thành - tác phẩm từng dẫn đầu phòng vé Việt trong năm 2026 với gần 449,8 tỷ đồng.

Thành tích này đưa bộ phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh lên vị trí dẫn đầu doanh thu phim Việt phát hành trong năm nay. Đáng chú ý, tác phẩm chỉ mất chưa đầy 1 tháng để vượt qua đối thủ, trong khi Thỏ ơi cần khoảng 2 tháng trụ rạp mới đạt được con số trên.

Phim “Trại buôn người” đang có doanh thu 451 tỷ đồng, vượt “Thỏ ơi” với 449,8 tỷ đồng.

Ra rạp từ ngày 25/9, Trại buôn người liên tục duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé qua nhiều tuần. Phim cán mốc 400 tỷ đồng vào ngày 11/10, sau khoảng 17 ngày phát hành. Phim hiện vẫn có hơn 3.000 suất chiếu/ngày, cho thấy sức hút chưa giảm đáng kể dù đã trải qua nhiều tuần công chiếu.

Trại buôn người xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), chàng trai miền Tây tìm cách giải cứu em gái sau khi cô bị lừa đưa vào một đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Để tiếp cận nơi giam giữ em, Ny chủ động xâm nhập khu trại, rồi bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn cùng nhiều nạn nhân khác.

Bộ phim khai thác vấn đề lừa đảo xuyên biên giới và tình trạng con người bị giam giữ, ép buộc thực hiện hành vi phạm pháp. Đây là đề tài có tính thời sự, tạo điều kiện để tác phẩm xây dựng những tình huống căng thẳng, đồng thời đặt nhân vật vào lựa chọn giữa sự an toàn của bản thân và việc giải cứu người thân.

Ngoài Steven Nguyễn, phim có sự góp mặt của Quách Ngọc Ngoan, Huỳnh Minh Kiên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Tùng Mint,...

Steven Nguyễn đóng chính trong “Trại buôn người”.

Theo ê-kíp, dự án mất khoảng 5 năm để hoàn thiện, trong đó 3 năm dành cho việc phát triển kịch bản, 2 năm quay và hậu kỳ. Phim có nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người cùng các trường đoạn hành động quy mô lớn.

Tuy nhiên, thành công về doanh thu không đồng nghĩa bộ phim nhận được sự đồng thuận tuyệt đối về chất lượng. Từ khi ra rạp, tác phẩm đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả đánh giá cao mức đầu tư, bối cảnh và quy mô sản xuất, trong khi những ý kiến khác chưa hài lòng với kịch bản cũng như diễn xuất của một số diễn viên.

Bên cạnh nội dung, chiến lược truyền thông được triển khai liên tục cũng là một yếu tố đáng quan tâm. Việc duy trì sự hiện diện của bộ phim trên các nền tảng trực tuyến, kết hợp hiệu ứng truyền miệng, giúp tác phẩm tiếp cận khán giả rộng rãi.