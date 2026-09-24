Áp lực của NSND Lê Khanh khi đóng phim cùng 3 mỹ nhân đình đám Vbiz

(VTC News) -

Dự án Chị chị em em 3 đánh dấu màn tái xuất của Ninh Dương Lan Ngọc sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng. Phim còn có sự tham gia của Chi Pu và Hoa hậu Kỳ Duyên. Màn “đụng độ” của 3 người đẹp đình đám showbiz Việt nhận được nhiều chú ý của khán giả.

Xuất hiện bên cạnh dàn mỹ nhân trẻ, NSND Lê Khanh đảm nhận vai mẹ Thị Mầu, nhân vật được kỳ vọng trở thành điểm tựa cảm xúc quan trọng trong phim. Chị còn đồng hành với dự án trong vai trò cố vấn diễn xuất, hỗ trợ các gương mặt trẻ hoàn thiện nhân vật.

NSND Lê Khanh đảm nhận một vai diễn đặc biệt trong phim.

NSND Lê Khanh cho biết áp lực của chị trong dự án này là luôn bị gọi là “nghệ sĩ gạo cội”, trong khi bản thân luôn cảm thấy mình có trái tim của cô gái 16 tuổi. Khi diễn cùng dàn mỹ nhân trẻ, tâm hồn thiếu nữ giúp chị cảm thấy thoải mái hòa vào sức trẻ của họ. Bởi vậy, chị cảm thấy mình được hưởng rất nhiều khi tham gia dự án này.

Nhận xét về 3 mỹ nhân trong phim, NSND Lê Khanh nói Lan Ngọc là một diễn viên được tin tưởng và kỳ vọng, nhưng vai này với cô vừa khó lại vừa dễ, bởi đây là dạng vai mà Lan Ngọc chưa từng hóa thân. Lợi thế của cô là không sợ bị lặp lại hình ảnh của mình trước đó.

Chi Pu cũng gặp thách thức khi quay lại với điện ảnh, bởi khán giả sẽ trông chờ vai diễn của cô có gì đặc biệt hơn phim trước hay không. Kỳ Duyên đã khá thành công ở bộ phim trước, nhưng cũng vì thế nên việc tham gia một dòng phim khác, hoá thân vào dạng vai khác lại là thử thách.

“Mọi thứ trong dự án này đều là cơ hội và thử thách cho tất cả diễn viên. Tuy nhiên, tất cả đều vượt qua chính bản thân mình để chứng minh bản lĩnh diễn xuất”, NSND Lê Khanh chia sẻ.

Ba mỹ nhân đình đám đóng chính “Chị chị em em 3”.

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết đây là lần đầu cô có cơ hội tham gia một bộ phimlấy bối cảnh xã hội miền Bắc. Người đẹp thừa nhận có những áp lực vô hình khi quay trở lại điện ảnh sau một khoảng thời gian tạm xa.

“Vào vai diễn này, tôi phải kiềm chế bớt năng lượng của mình lại để trưởng thành hơn, tiết chế hơn. Có thể nói đây là một bước chuyển mình với cá nhân tôi trong sự nghiệp diễn xuất”, cô nói.

Còn Kỳ Duyên tâm sự, thử thách lớn nhất của cô là thoát khỏi hình ảnh quen thuộc của bản thân. Nếu trước đó cô được biết đến với vẻ sắc sảo thì nhân vật trong phim mới lại mang những chuẩn mực của người phụ nữ Bắc bộ trong bối cảnh xưa.

Trong khi đó, Chi Pu cảm thấy hào hứng khi được làm việc cùng dàn diễn viên có nhiều gương mặt nổi tiếng, điều giúp cô có thêm động lực. Cô bật mí nhân vật của mình sẽ được đầu tư mạnh về trang phục, góp phần tạo màu sắc nổi bật.

Chị chị em em 3 do Nguyễn Vũ Hoàng đạo diễn. Khác với hai phần trước, phim đưa câu chuyện về không gian Bắc bộ xưa, khai thác văn hóa cùng những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa các nhân vật. Nhà sản xuất Will Vũ cho biết phần 3 không chỉ tập trung vào hai diễn viên chính mà xây dựng câu chuyện với nhiều nhân vật trung tâm.

Phim còn có sự tham gia của các diễn viên Steven Nguyễn, Quốc Anh... Phần 3 dự kiến khởi chiếu từ ngày 16/10.