Liên hoan nghệ thuật 'Chuyện thanh xuân' không chấp nhận phim ngắn AI

(VTC News) -

Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội vừa công bố Liên hoan nghệ thuật Chuyện thanh xuân. Tại sự kiện, TS. NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cho biết, Liên hoan Chuyện thanh xuân là sân chơi nghệ thuật quy mô lớn đầu tiên do trường tổ chức dành riêng cho sinh viên.

Liên hoan hướng đến việc thể hiện góc nhìn, suy nghĩ và tâm tư của thế hệ trẻ về con người, quê hương, đất nước thông qua nhiều loại hình như điện ảnh, sân khấu, múa, kịch hát dân tộc, nhiếp ảnh và mỹ thuật.

TS. NSƯT Bùi Như Lai Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Nhà trường chủ động kết nối sinh viên có năng lực ở các chuyên ngành để cùng trao đổi ý tưởng, phát triển tác phẩm. Theo định hướng của ban tổ chức, hoạt động này không chỉ tạo cơ hội để người học thử sức sáng tạo mà còn tăng cường kết nối giữa các lĩnh vực nghệ thuật.

Ở hạng mục phim ngắn, TS. NSƯT Bùi Như Lai cho biết, ban tổ chức không chấp nhận việc dùng AI (trí tuệ nhân tạo) nhằm giữ trọn giá trị sáng tạo truyền thống của sinh viên.

“Những người làm văn học nghệ thuật và điện ảnh hiện nay đang rất băn khoăn trước sự phát triển của AI. Vì vậy, ban tổ chức cần sự nhiệt huyết của các bạn trẻ để có thể làm chủ AI, sai bảo AI và biến nó trở thành một công cụ hiệu quả trong tay mình”, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội bày tỏ.

TS Trần Quang Minh, Trưởng khoa Điện ảnh, cho biết, việc không nhận phim ngắn AI tại liên hoan không đồng nghĩa nhà trường phủ nhận vai trò của công nghệ mới. Thay vào đó, ban tổ chức đặt ra tiêu chí riêng cho hạng mục dự thi, hướng đến những tác phẩm thể hiện năng lực sáng tạo và quá trình thực hành nghề nghiệp của sinh viên.

Một bộ phim có nội dung gắn với đời sống xã hội, tạo được sự đồng cảm với khán giả sẽ có khả năng thu hút người xem. Vì vậy, mục tiêu của Khoa Điện ảnh là hướng sinh viên đến những tác phẩm độc đáo, có chất lượng và mang dấu ấn sáng tạo riêng.

Đối với các dự án lọt vào vòng chung kết Liên hoan Chuyện thanh xuân, nhà trường dự kiến hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện hoàn thiện hậu kỳ theo tiêu chuẩn chiếu rạp và hỗ trợ thủ tục xin cấp phép phổ biến. Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội đưa tác phẩm đến công chúng và tham gia các liên hoan phim lớn hơn.

Thay vì để sản phẩm chỉ dừng lại ở những bài tập, nhà trường muốn tạo điều kiện để sinh viên từng bước tiếp cận môi trường làm nghề thực tế. Các tác phẩm được đầu tư, hoàn thiện và giới thiệu tới công chúng cũng là cơ hội để người học kiểm chứng năng lực, tiếp nhận phản hồi và tích lũy kinh nghiệm.

Trước đó, nhà trường đã giao Khoa Kịch hát dân tộc dàn dựng tác phẩm chèo tham dự Liên hoan Sân khấu Thủ đô mở rộng. Hoạt động nhận được phản hồi tích cực, đồng thời giúp sinh viên có cơ hội cọ xát với môi trường biểu diễn chuyên nghiệp.

Hiệu trưởng Bùi Như Lai và các trưởng khoa của nhà trường tại họp báo.

Liên hoan Chuyện thanh xuân diễn ra từ 5/12 - 17/12. Hạng mục phim ngắn dành cho sinh viên các ngành điện ảnh, truyền hình và thiết kế mỹ thuật hoạt hình, với các tác phẩm phim truyện và phim hoạt hình dài từ 10 đến 30 phút. Ở lĩnh vực sân khấu, sinh viên các ngành sân khấu, múa và kịch hát dân tộc sẽ giới thiệu các tiết mục, trích đoạn có thời lượng từ 15 đến 30 phút.

Trong khuôn khổ sự kiện còn có triển lãm mỹ thuật Dấu ấn, giới thiệu các sáng tác hội họa, thiết kế sân khấu, điện ảnh, hoạt hình, trang phục và hóa trang. Dự kiến, ngày 17/12, các tác phẩm tiêu biểu sẽ được giới thiệu thông qua hoạt động trình chiếu, biểu diễn và triển lãm nhân dịp kỷ niệm thành lập trường.

TS. NSƯT Bùi Như Lai kỳ vọng Liên hoan trở thành sự kiện thường niên, góp phần thúc đẩy tư duy sáng tạo độc lập, tăng cường liên kết giữa các chuyên ngành và tạo tiền đề để nghệ sĩ trẻ tham gia những sân chơi nghệ thuật trong khu vực, quốc tế.