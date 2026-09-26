Người đẹp Gen Z kể áp lực lần đầu đóng chung phim với Lan Ngọc, Chi Pu

(VTC News) -

Phim điện ảnh Chị chị em em 3 đang nhận được chú ý của khán giả khi quy tụ dàn mỹ nhân đình đám như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên... Trong số đó, sự xuất hiện của Hoa khôi Nguyễn Thanh Hảo trong phim cũng được quan tâm.

Sinh năm 1999 tại Vũng Tàu (cũ), Nguyễn Thanh Hảo tốt nghiệp Đại học Ngân hàng. Cô từng giành Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2022 và vào Top 29 Miss Universe Vietnam 2024.

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Thanh Hảo cho biết vai diễn của cô xuất hiện ở phần mở màn nhưng đòi hỏi phải có nhiều trải nghiệm để thể hiện được những cảm xúc bên trong nhân vật.

Thanh Hảo (thứ 3 từ trái sang) và dàn diễn viên chính của “Chị chị em em 3”.

Trước khi nhận lời, người đẹp từng đắn đo và trao đổi với bố mẹ. Cô cho biết đã suy nghĩ nhiều bởi đây vừa là vai diễn đầu tay, vừa là một vai có yêu cầu cao.

Người đẹp Gen Z cho biết cơ duyên diễn xuất đến khá bất ngờ sau khi cô nhận được những lời nhận xét rằng gương mặt phù hợp với màn ảnh.

Lần đầu đóng chung cùng dàn mỹ nhân đình đám, Thanh Hảo thừa nhận gặp rất nhiều áp lực. Cô tiết lộ cô đã học riêng 2 buổi với giảng viên Kathy Uyên để chuẩn bị cho vai diễn. Sau đó, người đẹp tiếp tục đăng ký một lớp diễn xuất chung với các học viên khác nhằm trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng.

Theo Thanh Hảo, những chia sẻ thực tế từ Kathy Uyên và diễn viên Giang Thanh giúp cô có thêm kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị cho lần đầu đứng trước máy quay.

“Những chia sẻ thực tế của cô Kathy giúp tôi có thêm kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện khả năng diễn xuất”, hoa khôi chia sẻ.

Thanh Hảo áp lực với vai diễn đầu tiên trên màn ảnh rộng.

Một áp lực khác đến từ diễn viên Quốc Anh khi trong phim cả hai có một cảnh đóng cùng nhau. Nguyễn Thanh Hảo cho biết cô lo nếu mình diễn không đạt sẽ ảnh hưởng đến bạn diễn. Tuy nhiên, Quốc Anh hỗ trợ cô nhiều trong quá trình làm việc, giúp người đẹp có thêm tự tin khi thực hiện những cảnh diễn chung.

Ngoài việc học diễn xuất, Thanh Hảo còn đăng ký thêm một lớp catwalk của siêu mẫu Võ Hoàng Yến để tự tin hơn khi xuất hiện trên thảm đỏ và trong các buổi quay hình, chụp ảnh. Cô cho biết không muốn giới hạn bản thân mà sẵn sàng thử sức ở những vai trò khác nhau nếu có cơ hội.

Nói về vai diễn trong phim, Thanh Hảo vẫn quyết định giữ bí mật để mang đến sự tò mò cho khán giả. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định vai diễn đầu tay này sẽ là một bước đệm để cô sẵn sàng hơn trong con đường diễn xuất sau này.

Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, khai thác câu chuyện tình yêu trong xã hội nhiều nguyên tắc và lễ nghi. Khác với hai phần trước, phim sẽ mở rộng câu chuyện sang nhiều tuyến nhân vật và đặt các nhân vật trong không gian văn hóa Bắc Bộ xưa.

Phim quy tụ dàn sao nổi tiếng như NSND Lê Khanh, Ninh Dương Lan Ngọc, Hoa hậu Kỳ Duyên, Chi Pu, Bùi Quỳnh Hoa, Steven Nguyễn, Quốc Anh..., dự kiến khởi chiếu từ ngày 16/10.