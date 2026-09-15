Trở lại điện ảnh sau 3 năm, Chi Pu sẽ 'đối đầu' với Kỳ Duyên?

(VTC News) -

Sau 3 năm im ắng trên màn ảnh rộng, Chi Pu trở lại với phim điện ảnh Chị chị em em 3 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai Thị Nương, với tạo hình được cho là đẹp nhất của Chi Pu trên màn ảnh.

Đây cũng là lần thứ hai Chi Pu góp mặt trong “vũ trụ điện ảnh” Chị chị em em và tái hợp nhà sản xuất Will Vũ. Sau dấu ấn của phần phim đầu tiên, nữ diễn viên sinh năm 1993 cho biết lần trở lại này mang đến cho cô một trải nghiệm hoàn toàn khác, từ màu sắc nhân vật đến câu chuyện mà Thị Nương góp mặt.

Chi Pu trở lại màn ảnh rộng sau 3 năm.

Về phía nhà sản xuất Will Vũ, lần tái hợp với Chi Pu cũng là một lựa chọn được anh ấp ủ từ sau phần phim đầu tiên: “Với Thị Nương, tôi nghĩ Chi có sự duyên dáng và tinh nghịch rất phù hợp với nhân vật, nhưng bên trong đó vẫn có những điều khiến khán giả phải tò mò. Tôi tin Chi sẽ mang đến một Thị Nương nhiều màu sắc hơn những gì mọi người nhìn thấy ban đầu”.

Trong những hình ảnh đầu tiên, Thị Nương xuất hiện với áo tứ thân giữa không gian bối cảnh Bắc Ninh, chi tiết này nhanh chóng đặt ra câu hỏi về vai trò của nữ diễn viên liệu có phải là một liền chị quan họ.

Trước đó, Hoa hậu Kỳ Duyên được công bố sẽ đóng vai Thị Mầu trong phim Chị chị em em 3. Nếu Thị Mầu được giới thiệu trước đó mang vẻ sắc sảo, Thị Nương lại gây chú ý bởi nét duyên dáng, tinh nghịch và có phần khó đoán. Sự đối lập này không chỉ tạo nên hai hình tượng nữ khác biệt, mà còn khiến khán giả tò mò về cách hai nhân vật sẽ tương tác trong câu chuyện.

Mối quan hệ bí ẩn giữa Thị Mầu và Thị Nương càng trở thành một trong những dấu hỏi đáng chờ đợi của bộ phim. Nhiều khán giả đang mong chờ Chi Pu sẽ trở thành đối thủ của Kỳ Duyên trên màn ảnh rộng.

Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhận vai chính trong phim.

Chị chị em em 3 khai thác câu chuyện tình yêu trong xã hội nhiều nguyên tắc và lễ nghi, đồng thời đề cập thân phận những người phụ nữ xưa khi không hoàn toàn có quyền tự quyết định hạnh phúc của mình.

Khác với hai phần trước, phim sẽ mở rộng câu chuyện sang nhiều tuyến nhân vật và đặt các nhân vật trong không gian văn hóa Bắc Bộ xưa.

Chị chị em em 3 cũng nhận được chú ý khi quy tụ dàn sao nổi tiếng như Hoa hậu Kỳ Duyên, Chi Pu, Bùi Quỳnh Hoa, Steven Nguyễn, Quốc Anh...

NSND Lê Khanh góp mặt trong phim với vai mẹ của Thị Mầu, đồng thời hỗ trợ diễn xuất cho các diễn viên, trong đó có Kỳ Duyên. Phim dự kiến ra rạp từ ngày 16/10.