'Căn nhà không mái che' tập 4: Hạnh hoảng loạn vì mất tiền, Thơ bị chế giễu

(VTC News) -

Trong tập 4 Căn nhà không mái che, Toản (Duy Hưng) bắt gặp nam thanh niên say rượu gây tai nạn cho mẹ con Hạnh (Huyền Lizzie). Bức xúc, Toản ra tay dằn mặt: “Hết hơi với mày. Tỉnh chưa?”. Thanh niên ôm tay, mếu máo đáp: “Em tỉnh rồi”. Toản tiếp tục trách móc vì thói đi đứng bất cẩn.

Toản (Duy Hưng) ngỏ ý đưa hai mẹ con Hạnh về khi xe bị hỏng trong tập 4 “Căn nhà không mái che”.

Đúng lúc này, nhìn thấy Toản, Khang (Minh Xíu) nhận ra người quen ở hàng bánh đa cua nên vui vẻ chào hỏi. Hạnh tò mò hỏi về mối quan hệ giữa Toản và nam thanh niên. Toản cho biết đó là em trai mình.

Biết em trai đã gây tai nạn cho mẹ con Hạnh (Huyền Lizzie), Toản lập tức hỏi thăm tình hình. Sau khi cả hai xác nhận không bị thương, anh yêu cầu em trai sửa xe cho Hạnh để khắc phục hậu quả.

Không chỉ đứng ra giải quyết sự việc, Toản còn chủ động đề nghị đưa hai mẹ con về nhà. Khang vui vẻ đồng ý nhưng vẫn không quên hỏi về túi lòng vừa mua. Toản hài hước đáp sẽ dùng xe đưa cậu bé về. Dù Hạnh có phần ngần ngại, anh vẫn liên tục trấn an: “Cứ yên tâm, lên tôi đưa về”. Tuy nhiên, khi quay ra xe tải, Toản chợt nhớ mình vẫn đang sửa xe dở, tạo nên tình huống hài hước.

Hạnh hốt hoảng vì mất số tiền tiết kiệm.

Về đến nhà, Hạnh tiếp tục đối mặt với một biến cố khác khi phát hiện số tiền tiết kiệm ít ỏi bất ngờ biến mất. Cô tháo chiếc khăn quàng cổ, lấy túi tiền ra kiểm tra nhưng không thấy tiền bên trong, liền cuống cuồng tìm kiếm khắp nhà.

Hạnh chạy ra sân hỏi Khang về số tiền đã cất. Cậu bé nhớ trước đó từng thấy mẹ buộc tiền lại rồi cho vào túi, nhưng không biết số tiền hiện ở đâu. Câu trả lời của con khiến Hạnh càng thêm hoảng hốt.

“Chết rồi! Chẳng lẽ lại mất?”, cô lo lắng tự hỏi. Số tiền dành dụm bỗng dưng thất lạc khiến Hạnh thêm chật vật trong cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn.

Ở một diễn biến khác Sơn (Nam Việt) sang nhà bạn, bắt gặp người giống Thơ (Thu Hà Ceri) đang rửa chuồng lợn. Người này cho biết đó là lớp phó cùng lớp, mỗi lần cô sang nhà mình vay tiền, lại phụ giúp công việc chăm sóc đàn lợn. Cậu ta còn nhắc chuyện Thơ từng được mẹ mình nhờ bấm răng nanh cho lợn, rồi lấy đó làm trò đùa.

Người bạn này tỏ thái độ coi thường, liên tục đem gia cảnh nghèo khó của Thơ ra chế giễu. Cậu ta bảo Sơn chỉ cần đưa tiền ra trước mặt, Thơ có thể gọi mình là bố.

Thơ bị bạn bè chế giễu vì nghèo khó.

Những lời kể cho thấy hoàn cảnh khó khăn và sự chịu thương chịu khó của Thơ, khiến Sơn không khỏi xót xa. Nghe được cuộc nói chuyện của cả hai nhưng Thơ vẫn lầm lũi làm việc.

Tập 4 Căn nhà không mái che sẽ lên sóng lúc 20h00 tối 19/10 trên VTV3.