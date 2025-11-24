Sau 'Bắc Bling', Tuấn Cry gây sốt với ca khúc về oẳn tù tì

(VTC News) -

Sau thành công của Bắc Bling, Tuấn Cry tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa Bắc Bộ, lần này là những trò chơi dân gian quen thuộc với trẻ em Việt.

Tuấn Cry chia sẻ về sáng tác mới lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian ''Oẳn tù tì''.

Anh cho biết ý tưởng nảy sinh khi nhận thấy thế hệ thiếu nhi ngày càng ít tương tác trực tiếp mà phụ thuộc nhiều vào thiết bị điện tử. Thông qua âm nhạc, anh muốn “đánh thức” những trò chơi xưa và đưa chúng trở lại đời sống theo cách hiện đại, gần gũi hơn.

Trong số những trò chơi dân gian, oẳn tù tì được Tuấn Cry chọn mở màn vì tính đơn giản, ai cũng có thể tham gia. “Ngày xưa, ông bà ta thường kèm theo hình phạt bôi nhọ nồi. Bây giờ, các con có thể biến tấu thành nhảy lò cò, chống đẩy hay vận động nhẹ để cuộc chơi sôi nổi hơn”, anh chia sẻ.

Khi tìm giọng ca phù hợp, Tuấn Cry tình cờ nghe những bản cover của giọng ca nhí Kim Cương và ấn tượng với chất giọng trong trẻo, giàu năng lượng. Đề nghị hợp tác nhận được sự ủng hộ từ gia đình cô bé. Là fan của những nghệ sĩ gắn liền văn hóa truyền thống như Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy hay Hà Myo, Kim Cương mong muốn theo đuổi hướng dân gian đương đại trong tương lai.

"Khi thu âm xong, tôi thật sự bất ngờ vì cách Kim Cương xử lý hợp với màu sắc dân gian hiện đại hơn cả những gì tôi hình dung", anh nói.

Nguyễn Ngọc Kim Cương ghi dấu với giọng hát trong trẻo, khả năng vũ đạo điêu luyện.

Trong MV, cô bé hóa thân thành “thủ lĩnh hội làng”, dẫn dắt ba đội Kéo – Búa – Bao tham gia trò chơi trên nền giai điệu dân gian kết hợp EDM. Loạt động tác vũ đạo vui tươi cùng trang phục giao thoa giữa truyền thống và hiện đại giúp MV tạo hiệu ứng thị giác mạnh. Chỉ sau 10 giờ ra mắt, sản phẩm vượt 250.000 lượt xem trên YouTube, được khán giả nhận xét “giai điệu gây nghiện, vũ đạo đáng yêu, hình ảnh chỉn chu”.

Tuấn Cry sinh năm 1992, nổi lên thời gian gần đây nhờ dòng nhạc dân gian hiện đại với loạt sản phẩm như Hà Bắc quê tôi, Kén cá chọn canh (kết hợp Hòa Minzy). Sau bản hit Bắc Bling, cái tên Tuấn Cry trở nên đắt show, được đông đảo khán giả yêu mến.

Tháng 8, anh phát hành Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, ca khúc nhanh chóng được nhiều nghệ sĩ trình diễn tại các sân khấu mừng Quốc khánh, tiếp tục củng cố màu sắc nghệ thuật riêng.