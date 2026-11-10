Người dân ở Nha Trang đưa ô tô lên cầu vượt tránh lũ ngập

(VTC News) -

Tối 10/11, hàng chục ô tô (chủ yếu loại 4-7 chỗ) đỗ nối đuôi nhau thành hàng dài, chiếm phần lớn diện tích hai bên mặt cầu vượt đường sắt tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều ô tô được đưa lên trên cầu vượt đường sắt tại đường Võ Nguyên Giáp để tránh ngập lụt.

Theo người dân, các phương tiện này được đưa lên cầu đỗ để tránh nguy cơ bị ngập khi mưa lớn kéo dài kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về. Rất có thể các hồ thủy điện sẽ xả điều tiết nước, gây ngập cục bộ vùng hạ du.

Đoàn xe nối đuôi nhau dài hàng trăm mét.

Anh Nguyễn Văn Hùng (ở phường Tây Nha Trang) cho biết, chiếc xe là tài sản lớn của gia đình, đồng thời là phương tiện giúp anh có thu nhập nên không thể để bị hư hỏng. Trong trận lũ lịch sử năm ngoái, khu vực cầu vượt này không bị ngập nên anh chọn làm nơi tránh lũ.

Căn cứ vào lượng mưa dự báo, nguy cơ xảy ra trận ngập nghiêm trọng như năm ngoái chưa cao. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã phát đi các bản tin cảnh báo để người dân chủ động ứng phó. Do đó, anh vẫn chuẩn bị trước cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, ngày 9 - 10/11, địa phương có mưa to đến rất to. Trong 6 giờ tiếp theo, nhiều nơi tiếp tục có mưa 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa lớn khiến một số cống, tràn nhỏ ở khu vực Khánh Vĩnh bị ngập.

Tại cầu Thác Ngựa bắc qua sông Cái, nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm ngập một số phương tiện phục vụ thi công các hạng mục còn lại của cầu. Chính quyền địa phương đã rào chắn các điểm ngập, bố trí lực lượng chốt chặn, ngăn người dân qua lại những khu vực nguy hiểm.

Trước diễn biến mưa lớn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thông báo kế hoạch điều tiết ba hồ chứa Suối Dầu, Đắc Lộc và Cây Sung từ 7h ngày 11/11, dự kiến kéo dài đến ngày 16/11.

Đến chiều 10/11, hồ Suối Dầu đã đạt khoảng 85% dung tích thiết kế, trong khi phần lớn hồ chứa khác do công ty quản lý vẫn có lượng nước tương đối thấp. Đơn vị quản lý dự kiến điều tiết với lưu lượng tăng dần, xả nhiều hơn vào ban ngày và giảm về đêm để hạn chế ảnh hưởng vùng hạ du.

Theo công ty, nước điều tiết từ hồ Suối Dầu kết hợp mưa tại khu vực hạ du và triều cường có thể làm mực nước dâng, gây ngập cục bộ các vùng trũng ven sông Suối Dầu và sông Cái Nha Trang, trong đó có phường Tây Nha Trang và Bắc Nha Trang. Đơn vị quản lý hồ đề nghị chính quyền các địa phương thông báo kế hoạch điều tiết đến người dân, chủ động phương án ứng phó, bảo vệ tính mạng và tài sản.

Tháng 11/2025, Khánh Hòa hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử, nhiều khu vực ở Nha Trang chìm sâu trong nước, hàng loạt ô tô, xe máy và tài sản của người dân bị hư hỏng. Riêng phường Tây Nha Trang, khoảng 80% địa bàn bị ngập, nhiều nơi nước dâng hơn 2m, giao thông chia cắt, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều gia đình không kịp di chuyển phương tiện, đồ đạc, phải sơ tán khẩn cấp.