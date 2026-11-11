Cao Bằng tổ chức 102 lớp tập huấn cho cán bộ, cộng đồng vùng dân tộc thiểu số

(VTC News) -

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, vốn kéo dài thực hiện năm 2026, trong 10 tháng đầu năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo Cao Bằng tổ chức 102 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp; thực hiện cấp phát 254.256 tờ báo các loại cho 1.462 người có uy tín trên địa bàn.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong quá trình triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và điều kiện thụ hưởng chính sách.

Cán bộ Trạm Y tế xã Bảo Lạc tư vấn chính sách trong quá trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con xóm Nà Xiêm. (Ảnh: UBND xã Bảo Lạc)

Tại xã Bảo Lạc, địa phương có hơn 11.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm 99%, cán bộ xã lồng ghép tuyên truyền pháp luật vào các hoạt động hỗ trợ sản xuất.

Tháng 10/2026, xã triển khai kế hoạch hỗ trợ sản xuất cho 57 hộ dân, với hơn 2,3 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và hơn 1,23 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tại cuộc họp rà soát nhu cầu, bình xét hộ thụ hưởng ngày 21/10, cán bộ xã kết hợp tuyên truyền quy định pháp luật về đất đai, kiểm tra tính pháp lý đối với đất của các hộ. Việc này nhằm hạn chế vướng mắc khi triển khai mô hình hỗ trợ sản xuất, nhất là trên đất lâm nghiệp.

Tại làng nghề làm hương Phia Thắp, xã Quảng Uyên, ông Hoàng Văn Phình, người có gần 60 năm gắn bó với nghề, dự định làm hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo Nghị quyết 37/2026 của HĐND tỉnh, có hiệu lực từ ngày 24/10/2026.

Qua tuyên truyền của cán bộ xã, ông biết các hộ làm nghề truyền thống có thể được hỗ trợ một lần 20 triệu đồng nếu phục vụ tại điểm du lịch. Nắm rõ điều kiện thụ hưởng, ông quyết định chuẩn bị hồ sơ.

Theo ông Nông Thế Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Cao Bằng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã trở thành một phần trong quy trình thực hiện chính sách dân tộc, giúp người dân tiếp cận nguồn lực hỗ trợ và chủ động tổ chức sản xuất.

Các địa phương trong tỉnh đang kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền như loa phát thanh, gặp mặt trưởng xóm, người có uy tín và ứng dụng chuyển đổi số. Riêng xã Bảo Lạc lập nhóm Zalo theo từng địa bàn, chia sẻ video bằng tiếng dân tộc để người dân dễ tiếp cận thông tin.