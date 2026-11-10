Video: Nước sông vượt báo động 2 tràn vào nhà, dân 'rốn lũ' Huế hối hả chạy lụt

Mưa lớn, nước sông vượt báo động 2 tràn vào khu dân cư ‘rốn lũ’ Huế

Do mưa lớn trong hai ngày qua, đến trưa 10/11, lũ trên sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc lên 3,17m, trên báo động 2 là 0,17m và tiếp tục lên, gây ngập lụt vùng thấp trũng hạ du sông này.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại rốn lũ xã Quảng Điền ( TP Huế ), nước sông dâng, tràn lên đường gây ngập 30-40cm khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp khó khăn.

Một ngôi nhà ở thôn Phú Thanh (xã Quảng Điền) nằm ở vị trí tương đối cao nhưng nước lũ bắt đầu tràn vào sân, mấp mé hiên nhà.

Nhiều ngôi nhà ở vị trí thấp, trũng ở thôn Phú Thanh (xã Quảng Điền) nước bắt đầu tràn vào nhà, người dân bì bõm lội lụt khuân bê gạch để kê cao tài sản để đảm bảo an toàn

Bà Nguyễn Thị Liên (80 tuổi, trú thôn Phú Thanh, xã Quảng Điền) chia sẻ: ” Nhà tôi thấp trũng nhất trong vùng nên từ trưa 10/11, tôi tranh thủ thu dọn đồ đạc lên cao để hạn chế thiệt hại”.

Người dân tất bật di chuyển tài sản, vật nuôi đến những khu vực cao ráo hơn

Mặc dù ở vị trí cao, nước chưa tràn lên đường nhưng để phòng tránh, một hộ dân ven đường liên thôn ở xã Quảng Điền dựng rào chắn bằng những tấm bê tông lớn để phòng nước sông Bồ dâng cao sẽ kéo theo nước lũ tràn vào nhà.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, nhiều địa phương ven sông Bồ (TP Huế) thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn như phường Kim Trà, xã Đan Điền, xã Quảng Điền, phường Phong Thái...

Trước đó, từ tối 8/11 đến sáng 10/11, vùng núi TP Huế có mưa to đến rất to từ 300-500mm, có nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 760mm; Khe Tre 608mm; A Lưới 597mm... Mưa lớn khiến nhiều địa phương ở thành phố này bị ngập úng cục bộ.

Dự báo, từ ngày 10-12/11, TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm. Tổng lượng mưa cả đợt ở thành phố Huế phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Vùng biển thành phố Huế, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5-4m.

Từ ngày 10-12/11, trên các sông ở TP Huế được cảnh báo sẽ xuất hiện một đợt lũ lên mức báo động 2 và trên báo động 2; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng thấp trũng ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.