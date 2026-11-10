Video: Nước sông vượt báo động 2 tràn vào nhà, dân 'rốn lũ' Huế hối hả chạy lụt
(VTC News) -
Mưa lớn những ngày qua khiến nước sông Bồ (TP Huế) lên cao và vượt mức báo động 2 và bắt đầu tràn vào khu dân cư, người dân vùng "rốn lũ" Quảng Điền hối hả chạy lụt.
Mưa lớn, nước sông vượt báo động 2 tràn vào khu dân cư ‘rốn lũ’ Huế
Dự báo, từ ngày 10-12/11, TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm. Tổng lượng mưa cả đợt ở thành phố Huế phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Vùng biển thành phố Huế, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5-4m.
Từ ngày 10-12/11, trên các sông ở TP Huế được cảnh báo sẽ xuất hiện một đợt lũ lên mức báo động 2 và trên báo động 2; nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng thấp trũng ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.
NHẤT VƯƠNG
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