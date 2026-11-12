Mưa lớn kéo dài ở Gia Lai: 1.600 hộ dân bị ngập sâu, hơn 8.700 học sinh nghỉ học

(VTC News) -

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ đêm 11 đến trưa 12/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai vẫn hứng chịu những đợt mưa lớn.

Người dân khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai chèo thuyền đi lại trong sáng 12/11.

Mưa kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về làm mực nước các sông dâng cao, gây ngập úng diện rộng tại nhiều khu dân cư vùng trũng thấp hạ lưu sông Kôn và đô thị Quy Nhơn.

Theo báo cáo từ phường Quy Nhơn Bắc, địa bàn có khoảng 1.600 hộ dân bị ngập nước, nhiều tuyến đường trong khu dân cư ngập sâu khiến người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Tại phường Quy Nhơn Đông, mưa xối xả khiến nước dâng sát cửa nhà dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và việc đi lại trong sáng 12/11.

Các khu vực tại xã Tuy Phước Bắc có 5 tuyến tràn giao thông bị ngập sâu (gồm tràn sông Tranh, tràn Phò An - Biểu Chánh); tuyến ĐT 636 - Tân Mỹ đoạn qua cầu Tống Võ bị chia cắt hoàn toàn.

Ngoài ra, sự cố sạt lở bờ ngự thủy tại thôn Tú Thủy đã được chính quyền và người dân kịp thời gia cố bằng bao tải cát.

Đối với các khu vực lân cận, nhiều đoạn tràn tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông và nhánh sông đập Thượng Hạt (phường An Nhơn Bắc) bị ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các tuyến đường trên địa bàn Quy Nhơn bị ngập sâu trong sáng 12/11.

Trước diễn biến nước lũ dâng nhanh từ chiều 11/11, các cơ sở giáo dục tại phường Quy Nhơn Bắc và xã Tuy Phước đã chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc thông báo phụ huynh đón con em về sớm.

Sáng 12/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình tại các trường học trên toàn địa bàn. Thống kê sơ bộ hiện tại có hơn 8.700 học sinh tại hai địa phương này tạm nghỉ để bảo đảm an toàn.

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai bị ngập trên diện rộng từ chiều tối 11/11.

Số liệu quan trắc từ 19h ngày 11/11 đến 9h ngày 12/11 ghi nhận lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ 40-100 mm, một số điểm vượt ngưỡng 120 mm.

Tại hồ Định Bình (công trình thủy lợi lớn nhất phía Đông tỉnh), mực nước lúc 7 giờ sáng 12/11 đạt 86,26 m (tương đương 158,7 triệu m³, bằng 70% dung tích thiết kế), lưu lượng nước đến hồ 313 m³/s và lưu lượng xả 29 m³/s.

Dự báo trong ngày và đêm 12/11, mưa lớn kèm giông tiếp tục duy trì trên diện rộng. Từ ngày 13/11, mưa lớn trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm dần, lượng mưa phổ biến còn 10-40 mm.

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác định cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1, đồng thời bố trí lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn ngập sâu và khuyến cáo người dân tuyệt đối không cố vượt qua vùng nước chảy xiết hay khu vực có nguy cơ sạt lở đất.