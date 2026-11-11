Lũ đổ về, hàng trăm người ở Gia Lai khẩn trương đắp bờ bao, gia cố đê

(VTC News) -

Ngày 11/11, ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết, từ chiều Ban điều hành khu phố 5 (phường Quy Nhơn Bắc) huy động khoảng 200 người dân bắt đầu tham gia đắp bờ bao chắn lũ tại khu vực cầu Sắt trên sông Dinh.

Theo ông Diễn, lũ từ thượng nguồn sông Hà Thanh đổ về dữ dội, nước sông Dinh chảy xiết, uy hiếp các khu dân cư ven sông, nhiều nhà dân bị ngập lụt.

Khoảng 200 người dân cùng đắp bờ bao chắn lũ tại khu vực cầu Sắt trên sông Dinh.

Hàng trăm người dân thuộc Khu phố 5 khẩn trương xúc cát vào bao, vận chuyển đến khu vực đầu cầu Sắt bắc qua sông Dinh để đắp bờ chắn lũ, bảo vệ nhà cửa. Người dân đắp 2 đoạn bờ bao cao khoảng 1m bằng bao cát, ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư, bảo vệ khoảng 300 hộ dân.

Ông Nguyễn Văn Thi, đại diện Ban điều hành khu phố 5, nói khu vực cầu Sắt trên sông Dinh là điểm xung yếu nhất. Nếu không kịp thời đắp bờ bao, nước sông có thể tràn vào khu dân cư thuộc tổ 17 và tổ 18. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 300 hộ dân và gần 1.000 hộ khác ở khu vực lân cận.

Người địa phương cho biết khu vực chân cầu sắt bắc qua sông Dinh là điểm xung yếu nhất, nếu không kịp thời đắp bờ bao, nước sông có thể tràn vào khu dân cư.

“Chúng tôi dùng khoảng 500 bao cát do phường hỗ trợ để đắp bờ chắn lũ tạm. Trong đêm nay, Ban điều hành khu phố sẽ huy động 100% lực lượng túc trực, sẵn sàng ứng phó các tình huống lũ”, ông Thi thông tin thêm.

Cùng ngày, người dân ở tổ dân phố Vân Hội (xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) phát hiện dòng nước lũ từ sông Hà Thanh chảy qua thân đê, đổ vào kênh tiêu. Dòng chảy ngày càng mạnh tạo thành xoáy nước, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, phá vỡ thân đê và ngập khu dân cư.

Xã Tuy Phước đưa lực lượng chức năng gia cố lại thân đê tại Khu phố Vân Hội, ngăn nước lũ từ sông Hà Thanh chảy vào khu dân cư.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Tuy Phước khẩn cấp huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường triển khai các biện pháp gia cố, ngăn dòng nước chảy xiết có nguy cơ gây sự cố vỡ đê.

Nhiều lượt xe ben được huy động chở đất, đá đổ xuống khu vực dòng nước xoáy để ngăn dòng chảy và gia cố thân đê. Lực lượng công an, quân đội, dân quân cùng người dân địa phương khẩn trương xúc cát, đóng bao tải, vận chuyển đến vị trí xung yếu để đắp, gia cố.