(VTC News) -

Lực lượng chức năng xã A Lưới 5 (TP Huế) đang khẩn trương dọn dẹp đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường quốc lộ 49 (dài gần 100km, là tuyến giao thông chính nối trung tâm TP Huế với vùng cao A Lưới).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 25/11, tại đoạn qua thôn Hồng Hạ 1 (xã A Lưới 5) xảy ra sạt lở. Lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống, phủ kín mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Lượng lớn đất đá tràn xuống hết mặt đường quốc lộ 49 khiến phương tiện không thể lưu thông. (Ảnh: G.X)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng của xã đã có mặt tại hiện trường, đặt biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Đơn vị quản lý đường bộ huy động thiết bị để dọn dẹp đất đá nhằm sớm thông xe qua khu vực. Dự kiến vài giờ nữa việc thông tuyến mới hoàn thành.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở NN&MT TP Huế), từ 19h ngày 24/11 đến 7h ngày 25/11 tại TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa các trạm Vrain đo được phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 150mm như: Phú Bài 160mm, Phú Sơn 155mm, Bình Điền 152mm.

Lực lượng chức năng đặt biển thông báo và cử người túc trực để không cho người dân đi vào khu vực sạt lở. (Ảnh: G.X)

Đài Khí tượng thủy văn TP Huế dự báo, từ ngày 25 - 27/11, thành phố tiếp tục mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở TP Huế có khả năng còn kéo dài đến hết tháng 11.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trên đất liền TP Huế có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3 - 4, giật cấp 5 - 6; vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7, riêng khu vực cầu Thuận An giật cấp 7 - 8. Vùng biển ngoài khơi và ven bờ của thành phố chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.