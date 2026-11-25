(VTC News) -

Chiều 25/11, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cùng Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang ký kết biên bản hợp tác.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Tiến Sỹ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc VOV - nhấn mạnh, chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 là cơ sở để hai cơ quan tiếp tục phát huy thế mạnh, trách nhiệm của mình trong công tác thông tin về dân tộc, tôn giáo; đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với đồng bào, đồng thời phản ánh kịp thời những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống ở cơ sở.

“Với vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn xác định tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, được triển khai thường xuyên trên các loại hình báo chí và nền tảng truyền thông”, ông Đỗ Tiến Sỹ nói.

Trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, VOV đã sản xuất 3.360 chương trình tiếng Việt với 10.080 tin, bài phát trên VOV1, VOV2; 23.400 chương trình phát thanh bằng 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số với hơn 70.000 tin, bài trên VOV4.

Cùng với đó là hàng nghìn tin, bài trên Báo Điện tử VOV, Báo Điện tử VTC News, VOV4.VN và các nền tảng nội dung số của Đài.

Đề cập nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ đề nghị hai cơ quan phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo.

Trong đó, những chủ trương, chính sách mới, những vấn đề lớn có tác động sâu rộng đến đồng bào, những thay đổi trong tổ chức thực hiện liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân cần được giải thích rõ ràng, gắn với từng tình huống cụ thể ở địa phương.

Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, hai cơ quan cần phối hợp tuyên truyền, lan tỏa các giá trị đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức truyền thông chuyên biệt đến từng nhóm đối tượng, phát huy lợi thế phát thanh tiếng dân tộc, truyền thông đa ngôn ngữ, báo chí số và thông tin đối ngoại.

Đồng thời, phát huy vai trò phản biện xã hội của báo chí, phản ánh đầy đủ cả những chuyển biến tích cực lẫn những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai chính sách.

Tổng Giám đốc VOV cũng đề nghị tiếp tục phối hợp tuyên truyền về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển bền vững; quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; tăng cường thông tin về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị.

Về phương thức phối hợp, ông Đỗ Tiến Sỹ đề nghị thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu thường xuyên, chính thống và có đầu mối.

Theo định hướng được ông Đỗ Tiến Sỹ đưa ra, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần chủ động chia sẻ thông tin về chương trình xây dựng chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm để VOV chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền từ sớm.

Đối với những vấn đề liên quan đến dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo có khả năng phát sinh dư luận phức tạp, Tổng Giám đốc VOV đề xuất hai bên có cơ chế phối hợp đặc biệt, có thể thành lập “nhóm phản ứng nhanh” để kịp thời chia sẻ thông tin và xử lý tình huống.

Cùng với đó, hai cơ quan cần đổi mới phương thức đặt hàng báo chí, chú trọng các chủ đề, chiến dịch truyền thông trọng tâm, trọng điểm cả ngắn hạn và dài hạn, phát huy thế mạnh báo chí đa nền tảng của VOV.

“Tôi tin tưởng rằng chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Dân tộc và Tôn giáo giai đoạn 2026-2030 sẽ được triển khai hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác tôn giáo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ chia sẻ.

Đẩy mạnh sản xuất podcast, phóng sự bằng tiếng dân tộc

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cho biết nội dung chương trình phối hợp giai đoạn mới đã được các đơn vị chuyên môn của hai cơ quan chuẩn bị kỹ lưỡng, được tập thể lãnh đạo hai cơ quan xem xét và thống nhất cao.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang.

Để triển khai hiệu quả chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đề nghị các đơn vị thường trực của hai cơ quan cần tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm với những nhiệm vụ cụ thể, gắn với từng địa bàn, từng dân tộc, từng tôn giáo; thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời bổ sung nội dung phối hợp.

Hai bên cần củng cố, nâng cao chất lượng các chuyên mục về chính sách dân tộc, tín ngưỡng, đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn văn hóa và gương điển hình tiên tiến. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng tốt đẹp.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị đẩy mạnh truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số. Bên cạnh những chương trình phát thanh tiếng dân tộc hiện có, VOV cần quan tâm bổ sung các thứ tiếng theo nhu cầu của đồng bào; sản xuất chương trình phát thanh, podcast, phóng sự bằng tiếng dân tộc phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Cùng với đó là đổi mới truyền thông đa nền tảng, tăng cường sản xuất video ngắn, podcast, infographic, phim tài liệu và khai thác hiệu quả các nền tảng số của VOV.

Bộ trưởng đề xuất hai cơ quan luân phiên tổ chức sơ kết hằng năm để đánh giá, rút kinh nghiệm, tăng cường gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phối hợp.

“Với truyền thống, kinh nghiệm và thế mạnh của mỗi cơ quan, chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 sẽ được triển khai thiết thực, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, góp phần đưa chính sách, thông tin đến với đồng bào, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Nguyễn Đình Khang tin tưởng

Phối hợp tuyên truyền gắn với đời sống đồng bào

Theo chương trình phối hợp, hai cơ quan tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành tựu đạt được trong thực hiện chính sách dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Hai bên chú trọng tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác dân tộc, tôn giáo; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035; Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Lãnh đạo VOV cùng lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại hội nghị.

Nội dung phối hợp còn tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; giới thiệu những đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai cơ quan phối hợp tuyên truyền về các chương trình, dự án giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn, đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt; phổ biến cách làm ăn mới, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong đời sống và lao động sản xuất.

Chương trình cũng chú trọng biểu dương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; quảng bá hình ảnh cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; tuyên truyền về nguy cơ, hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

VOV và Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ thường xuyên trao đổi, hỗ trợ nhau trong xây dựng chính sách dân tộc, phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị - xã hội phục vụ trực tiếp đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội và các đợt tuyên truyền đột xuất phục vụ nhiệm vụ chính trị.