(VTC News) -

Sáng 25/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 1) tiếp xúc cử tri của 10 phường để thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 2 và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Trao đổi về kiến nghị của cử tri phường Cửa Nam liên quan đến triển khai các đề án về nghệ thuật ẩm thực và đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Quốc hội vừa cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Những kiến nghị từ thực tiễn của phường Cửa Nam sẽ giúp Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội góp ý sát hơn vào dự án Luật.

Về lĩnh vực ẩm thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý Hà Nội hình thành các trung tâm ăn uống để quản lý thật chặt an toàn thực phẩm và tạo môi trường đô thị văn minh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, hiện nay do thiếu địa điểm kinh doanh, nhiều hộ dân phải tận dụng khoảng sân, vỉa hè trước cửa nhà để bán hàng ăn uống, thậm chí khách phải ngồi trên cả cống rãnh.

“Thành phố phải có những trung tâm ăn uống văn minh, lịch sự để người dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế đều có thể đến thưởng thức ẩm thực. Mời những hàng quán có danh tiếng của Hà Nội vào kinh doanh tại các trung tâm này, tạo điều kiện thuận lợi về chỗ để xe, bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Dẫn mô hình trung tâm ẩm thực (food court) trên thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đây còn là nơi bạn bè gặp gỡ, các gia đình sum họp. Tại cùng một địa điểm, mỗi thành viên trong gia đình có thể lựa chọn món ăn theo sở thích, từ phở, bún, cháo đến các món ăn phương Đông, phương Tây.

Đánh giá phường Cửa Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai mô hình này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng những sáng kiến của người dân rất phù hợp với thực tiễn. Thay vì phải tận dụng nhà ở làm cửa hàng, các hộ kinh doanh có thể tham gia hoạt động tại những trung tâm ẩm thực chung.

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, việc hình thành các trung tâm ẩm thực phải hướng tới phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân, để mỗi gia đình có thể đến ăn uống, gặp gỡ nhau trong không gian thoáng mát, vệ sinh, an toàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặt vấn đề nghiên cứu chính sách thuế phù hợp để khuyến khích các hộ kinh doanh tham gia và cho rằng mô hình này hoàn toàn có thể triển khai.

Làm đường sắt tốc độ cao phải tính đến làm chủ công nghệ

Trả lời kiến nghị cử tri phường Đống Đa về tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2024. Ngày 6/11 vừa qua, Ban Quản lý dự án đã mở hồ sơ để đề xuất gói thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

“Công việc này phải làm từng bước vì đây là dự án rất quan trọng, là trục xương sống của quốc gia. Đáng lẽ nếu làm từ trước, chúng ta đã có đường sắt cao tốc thuận lợi rồi, đến nay dù có phần chậm nhưng cũng không thể vội, phải thực hiện và giám sát kỹ lưỡng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải ban hành được tiêu chuẩn công nghệ đường sắt Việt Nam. Trên thế giới có rất nhiều công nghệ nhưng cần lựa chọn công nghệ phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Việt Nam. Tiêu chuẩn kỹ thuật phải đồng bộ và phương án triển khai bảo đảm an toàn.

Trước khi lập dự toán và hạch toán, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tiêu chuẩn công nghệ cần được xác định rõ.

“Ví dụ, thiết kế tốc độ 250 km/h hay 300 km/h thì tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ như thế nào để đảm bảo lâu dài ổn định; hành lang đường thiết kế ra sao để bảo đảm an toàn cho cả vận tải hành khách và hàng hóa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Đặc biệt, khi thực hiện dự án, người đứng đầu Đảng, Nhà nước lưu ý phải nghiên cứu, đánh giá toàn diện tác động môi trường, không để tình trạng làm đường lại gây ra lũ lụt, ngập úng khiến người dân vất vả.

Cùng với đó, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phải kết nối với các khu đô thị, khu công nghiệp, cảng biển và các phương thức vận tải khác như đường bộ, đường thủy, hàng không, đặt trong tổng thể hệ thống logistics quốc gia.

“Nếu làm một con đường riêng lẻ mà không tính toán đến các yêu cầu phát triển kinh tế khác, sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, bước nghiên cứu tiền khả thi phải tính toán đầy đủ để đáp ứng tất cả yêu cầu và phải tính quy hoạch chung trong tổng thể quốc gia”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đặc biệt lưu ý vấn đề công nghệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam phải có lộ trình chuyển giao để Việt Nam từng bước tự chủ về công nghệ đường sắt tốc độ cao.

Một yêu cầu quan trọng khác được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra là chuyển giao và làm chủ công nghệ, tránh phụ thuộc vào nước ngoài trong quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa.

“Không phải là chỉ có mua của nước ngoài mang về lắp ráp ở đây, đến khi hỏng hóc một cái lại mang sang nước ngoài”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và cho rằng khi phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, Việt Nam sẽ gặp khó khăn nếu chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tăng cao.

Việt Nam cần xác định rõ khả năng làm chủ công nghệ đối với từng hạng mục, từ đầu máy, toa tàu, đường ray đến hệ thống tín hiệu, điều hành chạy tàu; đồng thời đào tạo đội ngũ kỹ sư trong nước đủ năng lực vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập đến quy trình đấu thầu, lựa chọn công nghệ của đối tác quốc tế. Theo đó, quốc gia nào muốn tham gia phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và phải chuyển giao công nghệ cho Việt Nam thì mới được chấp nhận. Giá thành rẻ nhất, làm nhanh nhất cũng phải trình bày phương án đề xuất.

“Phải tự làm và phải tự trưởng thành lên từ những dự án này để không bị phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài. Không thể đi vay tiền mang về đây làm con đường, rồi đến lúc đưa vào vận hành lại tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài. Tất cả những cái đó chúng ta không làm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu quan điểm.

Ngay từ khâu chuẩn bị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ cần tính toán kỹ bài toán nguồn vốn theo từng giai đoạn, gắn chặt với việc lựa chọn công nghệ và chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ sư trong nước để tự chủ vận hành và bảo trì được toàn tuyến.

Đối với Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thành phố sớm chuẩn bị mặt bằng, thông tin cho người dân về phạm vi dự kiến thu hồi đất, phương án và tiến độ thực hiện để bà con chủ động sắp xếp cuộc sống.

Đồng thời, thành phố cũng phải tính toán khi hành khách xuống ga Ngọc Hồi sẽ tiếp tục di chuyển tiếp bằng những phương tiện giao thông gì. Theo đó, phải thay đổi thói quen để phát triển thành những đô thị hiện đại, văn minh.

“Câu chuyện quy hoạch và kết nối tại ga Ngọc Hồi cho thấy một quyết định đúng đắn hôm nay có thể định hình cách người dân đi lại, làm việc và sinh sống trong nhiều chục năm tới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.