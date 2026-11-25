Chiều 25/11, biển số xe ô tô 99A-999.99 (thành phố Bắc Ninh) được đưa ra đấu giá lại lần thứ 3 và ghi nhận mức trúng đấu giá là 15.150.000.000 đồng.
Trước đó, biển số ngũ quý 9 này từng được đưa ra đấu giá 2 lần. Lần đầu tiên, biển số ngũ quý 9 của đầu số TP Bắc Ninh được đưa ra đấu giá vào 12/8/2025, được khách hàng “chốt” 21,87 tỷ đồng.
Lần 2 sau đó 3 tháng, biển số này được đưa ra đấu giá lại và trúng đấu giá với mức 27,89 tỷ đồng.
Trong năm 2026, Bộ Công an tổ chức đấu giá thành công 150.000 biển số xe, gồm hơn 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số mô tô, xe gắn máy; thu về 4.300 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.
Kể từ phiên đấu giá biển số đầu tiên vào tháng 9/2023 đến nay, tổng số tiền được thu từ hoạt động này lên tới 12.500 tỷ đồng.
Đại diện Cục CSGT cho biết các biển số ô tô trúng đấu giá cao nhất năm 2026 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính gồm: 30B-999.99 với 6,185 tỷ đồng; 51L-999.99 với 4,825 tỷ đồng; 30C-999.99 với 4,505 tỷ đồng; 65A-888.88 với 4,2 tỷ đồng và 51B-999.99 với 4,055 tỷ đồng.
Đáng chú ý, biển số xe máy 65AB-999.99 trúng đấu giá cao nhất với mức 1,598 tỷ đồng; tiếp đến là biển số 50AA-999.99 với 1,390 tỷ đồng và 99AA-999.99 với 1,059 tỷ đồng...
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