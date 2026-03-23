Mưa đá phủ kín mái nhà, giông lốc gây thiệt hại nhiều nơi ở Tuyên Quang

Khoảng 0h15 ngày 23/3, trên địa bàn xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa đá trên diện rộng kèm theo gió lốc mạnh, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Mưa đá bắt đầu xuất hiện từ đầu giờ tối 22/3, kéo dài trong thời gian ngắn nhưng có cường độ lớn. Tại nhiều thôn, các viên đá có kích thước từ 1 đến 4 cm rơi dày, phủ kín mái nhà, sân vườn và một số tuyến đường nông thôn.

Mưa đá, giông lốc... đã làm hư hại nhiều diện tích hoa màu, trong đó có các loại rau vụ xuân. Ngoài ra, một số cột điện bị đổ, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, mái lợp fibro xi măng ở nhiều hộ dân bị vỡ.

Mưa đá xuất hiện tại xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang rạng sáng 23/3. (Ảnh: T.Q.)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống các khu vực bị ảnh hưởng để kiểm tra và nắm tình hình. Công tác thống kê thiệt hại được triển khai khẩn trương.

Người dân cũng được hướng dẫn gia cố lại nhà cửa, bảo vệ tài sản và chủ động ứng phó trong trường hợp thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp.

Mưa đá khiến nhiều ngôi nhà ở Tuyên Quang bị tốc mái, hư hỏng. (Ảnh: T.Q.)

Không chỉ tại Tuyên Quang, trong hai ngày 21 và 22/3, mưa giông kèm mưa đá cũng xuất hiện tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai.

Tại Sơn La, chiều 22/3, mưa đá xảy ra đột ngột tại một số xã, trong đó có Phiêng Khoài. Mưa kèm giông lốc đã gây thiệt hại cho nhiều diện tích cây trồng. Tại các bản Hang Mon 1 và Hang Mon 2, nhiều vườn mận hậu đang trong giai đoạn đậu quả bị dập nát, quả non rụng nhiều, nhiều cành bị gãy.

Cùng ngày, khoảng 17h15, tại một số khu vực của Phú Thọ, thời tiết chuyển giông mạnh sau một ngày âm u. Mưa đá xuất hiện nhanh với cường độ lớn khiến nhiều người đang lưu thông phải dừng xe để tìm nơi trú.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254 tích cực tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống khu vực xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Hữu Đức)

Trước đó, trong đêm 21/3, tại nhiều xã của Lào Cai cũng ghi nhận mưa đá kèm gió mạnh. Riêng tại xã Bản Lầu, có 15 ngôi nhà bị tốc mái, một số công trình bị hư hỏng, trong đó có một điểm trường. Mưa lớn và gió giật cũng làm ngập một số diện tích hoa màu. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 315 triệu đồng, không ghi nhận thiệt hại về người.

Sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã huy động cán bộ, chiến sĩ và dân quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Miền Bắc đang bước vào giai đoạn chuyển mùa từ xuân sang hè, thời điểm thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá và sấm sét. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa khối không khí lạnh còn tồn tại và nền nhiệt tăng nhanh trong ngày khiến khí quyển trở nên bất ổn, tạo điều kiện hình thành các đám mây giông phát triển mạnh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động gia cố nhà cửa và phương tiện nhằm giảm thiểu thiệt hại.