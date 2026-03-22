Mưa đá, giông lốc xuất hiện ở Sơn La, Phú Thọ

Trong 2 ngày từ 21-22/3, mưa giông diện rộng kèm mưa đá xuất hiện tại một số tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai. Nhiều nơi ghi nhận các hạt đá có đường kính khoảng 1-3 cm, trút xuống trong thời gian ngắn, gây ảnh hưởng sinh hoạt và thiệt hại bước đầu về sản xuất.

Tại Sơn La, mưa đá xảy ra đột ngột vào chiều ngày 22/3, tập trung ở một số xã, trong đó có Phiêng Khoài. Hạt đá rơi dày, kèm theo giông lốc khiến nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, tại các bản Hang Mon 1 và Hang Mon 2, nhiều vườn mận hậu đang trong giai đoạn đậu quả bị dập nát, quả non rụng hàng loạt, nhiều cành bị gãy.

Mưa đá xuất hiện tại một số xã trên địa bàn tỉnh Sơn La chiều 22/3. (Ảnh: Sơn La TV)

Theo chia sẻ của một người dân tại xã Phiêng Khoài, gia đình bà có gần 1 ha mận nhưng chỉ sau trận mưa ngắn, phần lớn quả non đã rụng xuống đất. “Đang kỳ đậu quả, gặp mưa đá như vậy coi như thiệt hại nặng, khó cứu vãn trong vụ này”, người này chia sẻ.

Chính quyền địa phương đang kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Khoảng 17h15 cùng ngày, tại một số khu vực của Phú Thọ, trời chuyển giông mạnh sau một ngày âm u. Mưa đá xuất hiện nhanh, cường độ lớn khiến nhiều người đang lưu thông phải dừng xe, tìm nơi trú tạm.

Những viên đá to được người dân ở Phú Thọ nhặt lại sau cơn mưa đá. (Ảnh: Vũ Tuấn)

Anh Tuấn, trú tại xã Phù Ninh cho biết, khi đang ở trong nhà đã nghe tiếng va đập liên tục trên mái tôn. “Chỉ ít phút sau, đá rơi xuống khá nhiều, viên to cỡ đầu ngón tay. Người đi đường phải tấp vào nhà dân để tránh”, anh H. nói.

Cũng theo chia sẻ của người này, do lo ngại hư hỏng tài sản, một số hộ dân cũng nhanh chóng di chuyển ô tô đang đỗ ngoài trời vào khu vực có mái che.

Sau đợt mưa đá, khu vực này tiếp tục có mưa rào kéo dài khoảng 30 phút, khiến một số loại cây ăn quả như hồng xiêm, vú sữa bị rụng quả.

Trước đó, trong đêm qua (21/3), tại nhiều xã trên địa bàn Lào Cai cũng ghi nhận mưa đá kèm giông lốc. Tại xã Bản Lầu, có 15 nhà dân bị tốc mái, một số công trình hư hỏng, trong đó có một điểm trường. Ngoài ra, mưa lớn và gió mạnh còn làm ngập một số diện tích hoa màu.

Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại tại địa phương khoảng 315 triệu đồng. Rất may, không ghi nhận thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Ban CHQS xã Bản Lầu và Đồn Biên phòng Bản Lầu huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ và dân quân khẩn trương xuống địa bàn phối hợp cùng chính quyền, các lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254 tích cực tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống khu vực xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Hữu Đức)

Bộ CHQS tỉnh Lào Cai huy động cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254, Bộ CHQS tỉnh tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Các hộ dân bị thiệt hại nặng được giúp đỡ ổn định chỗ ở, bảo đảm cuộc sống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong ngày 22/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và giông cục bộ. Dự báo chiều tối và đêm cùng ngày, mưa giông tiếp tục xảy ra rải rác, có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.