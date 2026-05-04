Theo ông Nguyễn Hoàng Kiên - Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết, đơn vị lựa chọn tái cấu trúc mô hình hoạt động theo hướng doanh nghiệp công nghệ giải pháp, cung cấp sản phẩm đơn lẻ song song với các hệ thống tích hợp có khả năng kết nối, quản lý tập trung và tối ưu vận hành.

Nếu trước đây, Rạng Đông được biết đến như một nhà sản xuất bóng đèn và phích nước gắn bó với mọi gia đình Việt thì hôm nay, doanh nghiệp đang tự định hình mình trong một vai trò hoàn toàn khác: doanh nghiệp công nghệ cung cấp các giải pháp thông minh và xanh.

Đây được coi là trụ cột giúp Rạng Đông thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường, đồng thời đón đầu các xu hướng lớn như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chuyển hướng thành doanh nghiệp công nghệ. (Ảnh minh họa)

Từ nền tảng đó, Rạng Đông đã mở rộng hệ sinh thái sang nhiều lĩnh vực mới như nhà thông minh, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Điều đáng chú ý là mỗi sản phẩm giờ đây không còn tồn tại riêng lẻ mà được tích hợp trong một hệ thống giải pháp tổng thể, giúp tối ưu vận hành, tiết kiệm năng lượng và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Với chiến lược mới, doanh này này sẽ xoay quanh hệ sinh thái sản phẩm, hệ thống giải pháp và dịch vụ 4.0+, với các nhóm trọng tâm gồm Smart Home (nhà thông minh), Smart City (đô thị thông minh), Smart Farm (nông nghiệp thông minh) và năng lượng tái tạo. Mỗi giải pháp là một mắt xích trong chuỗi giá trị nhằm tối ưu năng lượng và nâng cao chất lượng sống.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được thành lập từ năm 1961, dần trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành chiếu sáng tại Việt Nam. Với gần 70 năm phát triển, đơn vị liên tục đổi mới công nghệ, chuyên cung cấp. Rạng Đông cũng phát triển các sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam", đồng hành cùng mục tiêu xây dựng cuộc sống xanh, thông minh và bền vững.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I, doanh thu công ty đạt hơn 1.795 tỷ đồng, tăng 17,5%, lợi nhuận chạm mốc 131,6 tỷ, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Đơn vị cung cấp các sản phẩm chiếu sáng LED, thiết bị điện thông minh và hệ thống giải pháp cho Smart Indoor, Smart City, Smart Farm, cùng nhiều thiết kế tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Trong đó, tỷ trọng đóng góp lớn là mảng công trình dự án tăng trưởng 174%, thương mại điện tử tăng 27%, xuất khẩu tăng 91%, so với cùng kỳ.