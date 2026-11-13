Mỗi ngành đại học chỉ được dùng tối đa 2 phương thức xét tuyển từ năm 2028

(VTC News) -

Sáng 13/11, Bộ GD&ĐT công bố 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027, so với năm ngoái, giảm 8 phương thức.

Đáng chú ý, Thông tư điều chỉnh số lượng phương thức tuyển sinh mà các cơ sở đào tạo được phép sử dụng, theo lộ trình giảm dần trong 2 năm tới.

Theo quy định mới, các cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (không gồm xét tuyển thẳng và xét nhóm cử tuyển, thay vì không giới hạn như hiện nay). Tuy nhiên, mỗi chương trình, hình thức đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027.

Từ năm 2028, mỗi ngành chỉ được dùng 2 phương thức xét tuyển, ngoài xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển

Từ năm 2028, một trường đại học có thể sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh trên toàn cơ sở, nhưng mỗi chương trình, hình thức đào tạo chỉ được áp dụng tối đa 2 phương thức, ngoài xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển. (Ảnh minh họa: HUST)

Bên cạnh việc giới hạn số lượng, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu mỗi phương thức tuyển sinh phải gắn với một mã số theo danh mục quy định. Cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm của từng hợp phần trong mỗi phương thức.

Các trường đồng thời phải công khai tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm và điều kiện trúng tuyển; bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển và các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển, trừ đối tượng xét tuyển thẳng.

Quy định mới nhằm tăng tính thống nhất, minh bạch trong tổ chức tuyển sinh, đồng thời đặt ra yêu cầu các trường rà soát, lựa chọn phương thức phù hợp với từng chương trình đào tạo thay vì sử dụng quá nhiều phương thức.