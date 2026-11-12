Lào Cai tổ chức 9 trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới

(VTC News) -

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 4086 ngày 30/10/2026 phê duyệt Đề án tổ chức và vận hành trường phổ thông nội trú trên địa bàn tỉnh. Đề án nhằm bảo đảm điều kiện dạy học, ăn ở, sinh hoạt và chăm sóc học sinh khu vực biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách giữa vùng biên giới với các địa bàn khác.

Theo Đề án, tỉnh tổ chức mạng lưới 9 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các địa bàn A Mú Sung, Mường Khương, Pha Long, Y Tý, Bản Lầu, Si Ma Cai, Bát Xát, Trịnh Tường và phường Lào Cai.

Khi đi vào hoạt động ổn định, hệ thống trường dự kiến đáp ứng nhu cầu học nội trú, bán trú của khoảng 8.657 học sinh. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên cần bố trí khoảng 865-870 người.

Phối cảnh công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bản Lầu. (Ảnh: LC)

Trong năm học 2026-2027, 4 trường tại A Mú Sung, Mường Khương, Pha Long và Y Tý đã được thành lập, tổ chức khai giảng với quy mô 120 lớp, 4.107 học sinh.

Năm học 2027-2028, tỉnh dự kiến đưa thêm 5 trường tại Bản Lầu, Bản Vược, Trịnh Tường, Si Ma Cai và Bản Phiệt vào hoạt động, nâng tổng quy mô toàn hệ thống lên 250 lớp.

Giai đoạn 2027-2030, Lào Cai tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới theo nhu cầu thực tế. Tỉnh sẽ rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, đất đai và nguồn lực đã đầu tư; điều chỉnh quy mô, phương án đầu tư, bố trí nguồn lực phù hợp với số lượng học sinh và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Đề án cũng đặt mục tiêu bảo đảm đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo định mức; duy trì ổn định chất lượng giáo dục, sức khỏe, an toàn trường học và mức độ hài lòng của phụ huynh đạt từ 95% trở lên trên toàn hệ thống.

Để các trường vận hành hiệu quả, tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và sinh hoạt; bố trí đủ nhân lực; bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên; tổ chức tốt công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng và các cơ sở y tế cũng được tăng cường nhằm quản lý, chăm sóc học sinh nội trú.

Đề án đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ chuyên cần từ 98% trở lên đối với cấp tiểu học và từ 97% trở lên đối với cấp THCS. Toàn bộ học sinh được khám sức khỏe định kỳ, 100% bếp ăn tập thể bảo đảm an toàn thực phẩm và không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc bố trí đội ngũ, tuyển sinh, dạy học và quản lý học sinh. Các sở, ngành, địa phương phối hợp bảo đảm biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất và những điều kiện cần thiết để triển khai Đề án theo lộ trình.

Việc xây dựng mạng lưới trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới được kỳ vọng tạo điều kiện để học sinh tiếp cận giáo dục tốt hơn, duy trì sĩ số, nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.