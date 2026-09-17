Tuyển sinh đại học 2027: Bộ GD&ĐT dự kiến siết phương thức xét tuyển

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo đại học. Trong đó, cơ quan quản lý đề xuất thay đổi cách các trường sử dụng phương thức tuyển sinh từ năm 2027.

Mỗi ngành chỉ sử dụng một phương thức

Theo dự thảo, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Tuy nhiên, với mỗi ngành hoặc chương trình đào tạo, trường chỉ được sử dụng một phương thức tuyển sinh, không tính xét tuyển thẳng và xét tuyển theo nhóm cử tuyển.

Quy định này có nghĩa, nếu một trường lựa chọn điểm thi tốt nghiệp THPT làm phương thức tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin, trường sẽ không đồng thời dùng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc kết quả học tập THPT để xét tuyển vào chính ngành này.

Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với cách tổ chức tuyển sinh những năm gần đây, khi một ngành có thể được trường phân bổ chỉ tiêu cho nhiều phương thức khác nhau.

Bộ GD&ĐT dự kiến mỗi ngành, chương trình đào tạo chỉ được sử dụng một phương thức xét tuyển. (Ảnh minh họa)

Dự thảo đồng thời yêu cầu mỗi phương thức tuyển sinh phải bảo đảm cơ hội tham gia xét tuyển cho tất cả thí sinh; công bố rõ tiêu chí đánh giá, tiêu chí xét tuyển và cách tính điểm xét tuyển.

Các tiêu chí này phải được xây dựng theo hướng bảo đảm chỉ có một thang điểm, qua đó hạn chế sự khác biệt trong cách quy đổi và tính điểm giữa các phương thức.

Dự thảo cũng đưa quy định, nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển của phương thức tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang 30. Trường hợp thí sinh không có điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp của phương thức tuyển sinh thì sử dụng tổng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác do Hiệu trưởng cơ sở đào tạo quyết định và thông báo.

Từ 19 phương thức dự kiến còn 11

Bên cạnh việc giới hạn số phương thức mà mỗi trường có thể sử dụng, Bộ GD&ĐT dự kiến sắp xếp lại hệ thống phương thức tuyển sinh, từ 19 phương thức theo quy định trước đây xuống còn 11 phương thức.

Việc phân loại, chuẩn hóa các phương thức được đưa vào dự thảo trong bối cảnh các trường đại học những năm gần đây sử dụng nhiều cách tuyển sinh, từ điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy đến chứng chỉ quốc tế và các phương thức kết hợp.

11 phương thức xét tuyển theo dự thảo của Bộ GD&ĐT.

Theo định hướng của dự thảo, các trường phải xác định rõ phương thức, tiêu chí và cách tính điểm ngay trong đề án tuyển sinh; đồng thời bảo đảm thông tin công khai, minh bạch để thí sinh có thể xác định điều kiện tham gia xét tuyển.

Một nội dung khác được dự thảo đặt ra là trường phải công bố việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh ít nhất 12 tháng trước năm tuyển sinh; khuyến khích công bố trước 36 tháng, trừ trường hợp thay đổi do chính sách tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến cho dự thảo đến hết ngày 23/9.