Bộ GD&ĐT đổi dự thảo tuyển sinh 2027 sau vài giờ, mỗi ngành dùng 3 phương thức

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT chiều 17/9 gửi các cơ sở giáo dục đại học bản dự thảo mới về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến tuyển sinh và đào tạo đại học, sau khi điều chỉnh nội dung được công bố trước đó trong cùng ngày.

Điểm đáng chú ý là lộ trình giới hạn số phương thức tuyển sinh theo từng ngành đào tạo được thay đổi.

Mỗi ngành được dùng 3 phương thức trong năm 2027

Theo bản dự thảo mới, cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Trong phạm vi từng ngành đào tạo, chương trình đào tạo, trường được sử dụng 3 phương thức từ năm 2027 và 1 phương thức từ năm 2028.

Quy định này không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển. Như vậy, ở mùa tuyển sinh năm 2027, một trường đại học có thể tiếp tục sử dụng tối đa 5 phương thức ở cấp cơ sở đào tạo, nhưng mỗi ngành hoặc chương trình đào tạo chỉ được lựa chọn tối đa 3 phương thức.

Đến năm 2028, giới hạn được thu hẹp xuống còn một phương thức đối với mỗi ngành, chương trình đào tạo.

Ví dụ, với ngành Công nghệ thông tin, trường có thể lựa chọn một phương thức như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực hoặc học bạ theo quy định. Trường sẽ không đồng thời áp dụng nhiều phương thức cho cùng ngành nếu quy định được ban hành theo đề xuất này.

Năm 2027, dự kiến mỗi ngành đào tạo/chương trình đào tạo sử dụng 03 phương thức tuyển sinh.

Điều chỉnh so với dự thảo công bố trước đó

Điểm đáng chú ý nằm ở lộ trình áp dụng. Đầu giờ chiều 17/9, nội dung dự thảo được công bố trên Cổng thông tin của Bộ GD&ĐT đề xuất mỗi ngành, chương trình đào tạo chỉ sử dụng một phương thức tuyển sinh từ năm 2027.

Tuy nhiên, trong bản dự thảo mới gửi các trường vào chiều cùng ngày, Bộ điều chỉnh quy định này theo hướng năm 2027 mỗi ngành được sử dụng 3 phương thức, sau đó mới áp dụng giới hạn một phương thức từ năm 2028.

Như vậy, nếu dự thảo được giữ nguyên và ban hành, việc siết số lượng phương thức tuyển sinh sẽ được thực hiện theo hai bước thay vì áp dụng ngay mức một phương thức cho từng ngành từ năm 2027.

Bộ GD&ĐT chưa nêu lý do của việc điều chỉnh lộ trình trong thông tin về dự thảo. Bản dự thảo mới vẫn giữ quy định cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Đồng thời, danh mục phương thức được hệ thống hóa còn 11 phương thức, giảm so với 19 phương thức theo quy định hiện hành.

Phụ lục danh mục mã số 11 phương thức xét tuyển.

Theo đó, mỗi phương thức tuyển sinh được gắn với một mã số. Cơ sở đào tạo phải bảo đảm cơ hội cho tất cả thí sinh tham gia xét tuyển, đồng thời công bố rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách tính điểm và điều kiện trúng tuyển.

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến dự thảo đến hết ngày 23/9.