Mở rộng mạng bay quốc tế, nâng cao đóng góp của Vietnam Airlines vào tăng trưởng

(VTC News) -

Những nhịp kết nối mới

“Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Hàng Châu (Trung Quốc), một trong những đường bay quốc tế mới đáng chờ đợi nhất của Hãng hàng không quốc gia trong năm 2026, đã hoàn tất”, ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết.

Đối với du khách và doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, Hàng Châu có sức hút rất lớn khi thường được lựa chọn làm điểm đến chính hoặc kết hợp với Thượng Hải, Tô Châu trong các hành trình khám phá Trung Quốc.

Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad ngày 3/11, mở rộng kết nối với Ấn Độ.

“Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng” là câu nói quen thuộc của người Trung Quốc khi nhắc đến vẻ đẹp của Tô Châu và Hàng Châu. Với cảnh quan văn hóa Tây Hồ được UNESCO ghi danh Di sản thế giới, Hàng Châu từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với du khách muốn tìm hiểu văn hóa, cảnh sắc Trung Hoa.

Trên thực tế, sức hút của thủ phủ tỉnh Chiết Giang không chỉ nằm ở du lịch. Những năm qua, Hàng Châu nổi lên như một trung tâm công nghệ và trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, với sự hiện diện của những tên tuổi như Alibaba, DeepSeek, Unitree Robotics, Game Science.

Minh chứng rõ nhất là việc sân bay Hàng Châu có tới 53 hãng hàng không khai thác trực tiếp tới 127 điểm đến trong nước và quốc tế, biến nơi đây thành cửa ngõ giao thương hàng không quan trọng, kết nối Chiết Giang với thế giới.

Vietnam Airlines cắt băng khai trương chuyến bay tần suất mới buổi chiều trên đường bay Osaka - Hà Nội tại sân bay quốc tế Kansai ngày 26/10/2026.

Để khai thác nhu cầu du lịch và giao lưu kinh tế đang tăng cao, từ tháng 11/2026, Vietnam Airlines sẽ mở đường bay Hà Nội - Hàng Châu với tần suất 4 chuyến/tuần bằng tàu bay Airbus A321. Điểm đến mới bổ sung vào mạng đường bay đang kết nối Hà Nội, TP.HCM với Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, mở rộng phạm vi phục vụ tới một địa bàn kinh tế, du lịch giàu tiềm năng.

Với vị thế là hãng hàng không có mạng bay nội địa lớn nhất nước, Vietnam Airlines có thể tận dụng lợi thế này để kết nối Hàng Châu với Hà Nội và các địa phương trong nước. Trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội vừa có sức hấp dẫn riêng về văn hóa, lịch sử, vừa là trung tâm khai thác của Vietnam Airlines, nếu có lịch nối chuyến phù hợp, khách từ Hàng Châu có thể tiếp tục hành trình tới nhiều điểm đến tại Việt Nam.

“Chiết Giang có quan hệ đầu tư, thương mại chặt chẽ với các địa phương Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Việc có thêm một kết nối trực tiếp bằng đường hàng không giúp doanh nghiệp hai nước chủ động hơn khi tổ chức các chuyến khảo sát thị trường, gặp gỡ đối tác, làm việc tại cơ sở sản xuất hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư”, Tổng giám đốc Lê Hồng Hà nhấn mạnh.

Cần phải nói thêm rằng, việc đường bay Hà Nội - Hàng Châu được đưa vào khai thác còn giúp Hãng hàng không Quốc gia có một năm bận rộn trong việc khai mở những thị trường quốc tế mới.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Vietnam Airlines liên tục mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay đến Amsterdam, Colombo, Phuket và Ahmedabad; đồng thời tăng tần suất trên một số đường bay đến Seoul, Tokyo, Osaka, Đài Bắc và Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Singapore, Manila, Moscow, Melbourne và Sydney.

Ngay trong tháng 11/2026, ngoài đường bay Hà Nội - Hàng Châu, Vietnam Airlines còn chính thức khai thác các đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad và Đà Nẵng - Singapore.

Việc mở rộng mạng bay, tăng tần suất khai thác đến các trung tâm kinh tế, du lịch quốc tế đã mở ra những dư địa quan trọng, mang lại nguồn doanh thu lớn cho Vietnam Airlines trong quý III và giúp Hãng vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đường bay thẳng Hà Nội - Hàng Châu bổ sung thêm lựa chọn di chuyển cho hành khách, đồng thời mở rộng kết nối của Vietnam Airlines tại thị trường Trung Quốc.

Đầu tàu tăng trưởng hàng không

Trên thực tế, xuyên suốt những năm qua, Vietnam Airlines luôn đặt mục tiêu tăng trưởng kinh doanh song hành cùng nhiệm vụ mở rộng kết nối quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt động hội nhập và thu hút đầu tư của đất nước.

Là một trong hai hãng hàng không lớn nhất Việt Nam và là doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, kế hoạch phát triển của Vietnam Airlines có quy mô đáng kể, không chỉ đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà còn đối với thị trường hàng không trong nước.

Trong Định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Vietnam Airlines đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, phát triển mô hình tập đoàn hàng không hai thương hiệu, gồm hãng hàng không dịch vụ đầy đủ và hãng hàng không chi phí thấp.

Đến năm 2030, Vietnam Airlines Group phấn đấu chiếm 45% thị phần nội địa, vận chuyển 44,5 triệu lượt hành khách và 555.100 tấn hàng hóa; mở rộng mạng bay quốc tế lên 113 đường bay, kết nối 61 điểm đến tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Để cùng cả nước tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu này, Vietnam Airlines xác định tiếp tục mở rộng mạng bay, tăng cường hợp tác và nâng hiệu quả khai thác các thị trường tiềm năng.

Định hướng này phù hợp với Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, là một động lực tăng trưởng, có tính liên ngành, tạo tác động tới thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải và các lĩnh vực khác.

Đặc biệt, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026, Chính phủ xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên.

“Để cùng cả nước tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu này, Vietnam Airlines xác định tiếp tục mở rộng mạng bay, tăng cường hợp tác và nâng hiệu quả khai thác các thị trường tiềm năng. Đóng góp của Hãng vì thế không chỉ nằm ở số chuyến bay hay kết quả kinh doanh, mà còn ở những cơ hội du lịch, giao thương và đầu tư được tạo điều kiện từ các nhịp cầu hàng không với thế giới”, Tổng giám đốc Lê Hồng Hà nhấn mạnh.